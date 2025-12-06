賴清德出席輔大百年校慶 教宗賀電暖贈祝福

賴清德總統非常肯定與敬佩天主教會以及神職人員為臺灣長久以來的貢獻 (輔大提供)

不少校友從世界各地前來參加百年校慶，總計2500多人湧進中美堂，見證百年歷史 (輔大提供)

賴清德總統（中立）親自參加輔仁大學百年校慶，與藍易振校長(左一)、教育部次長張廖萬堅傑出校友(左二)、賴效忠神父(左三)，教廷代辦馬德範蒙席（右一）、劉振忠總主教（右二）、鍾安住總主教（右三）合影 (輔大提供)

藍易振校長致詞宣布新百年的行動藍圖為「GRACE」五大價值，引領輔仁邁向第二個百年 (輔大提供)

天主教輔仁大學創校百週年，今天（6日）於中美堂舉行感恩慶祝大會，賴清德總統、教育部次長張廖萬堅均親臨出席，除參與祈福禮，也聆聽教宗良十四世（Pope Leo XIV）賀電的中英文宣讀。賴總統致詞時肯定天主教會長期在臺奉獻，以及輔大百年來在教育、人才培育上的深遠影響。活動吸引逾2,500人參加，包括駐臺教廷代辦、主教團及海外校友。藍易振校長並與金曲歌后舞思愛等百人壓軸合唱校歌，旋律一響，許多校友感動落淚。

賴清德總統致詞時，特別致敬于斌樞機主教在1961年促成輔大在臺復校的關鍵貢獻，也向天主教會在偏鄉、醫療與社會服務中的身影表達敬意。他提到來自德國、被譽為「織品之母」的羅麥瑞修女，長年投入教育與產業人才培育，展現深厚對臺灣的情感。賴總統表示，未來期望在藍易振校長的理念下，輔大持續在AI倫理、永續、國際化及服務學習等面向發展，成為臺灣的驕傲、世界的祝福。

教宗良十四世的賀電由駐臺教廷代辦馬德範蒙席與主教團秘書長賴效忠神父分別以英、中文宣讀。教宗回顧輔大自1925年依教廷旨意創立、1961年在臺復校至今的獨特歷史與地位，並強調天主教高等教育的使命：在理性與信仰的共同努力下，引領學生追求真理與人格成長。

輔大校長藍易振在大會上提出新百年行動藍圖，以「GRACE」五大價值為核心，分別是真誠（Genuine）、堅韌（Resilience）、當責（Accountability）、創造力（Creativity）與同理心（Empathy）。他表示，輔大已與全球逾500所大學合作，未來將整合AI、生醫、人文等跨域優勢，朝「以信仰照亮理性、以教育實踐永續」的典範邁進。

藍校長也宣布，為回應政府推動「健康臺灣」與運動部成立，輔大將於2026年11月舉辦「亞太天主教大學運動會」，打造以信仰與教育為核心的非官方外交平臺，深化臺灣與亞太友邦交流，並邀請賴總統屆時出席開幕典禮。