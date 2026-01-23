賴清德出席電器年終展 呼籲消費者進場採購 創造三贏

賴清德總統今天出席電器年終展，呼籲消費者進場採購。（總統府提供）

賴清德總統今天出席電器年終展，肯定產業挺災後重建，舉辦展售會能夠創造三贏局面。他期盼行政院各部會、產業、社區與民眾共同合作，攜手達成減碳目標。也呼籲全國消費者把握機會進場採購，過個好年。

去年南臺灣遭丹娜絲颱風重創，數萬戶民宅屋頂受損，導致電器傢俱嚴重損壞。另外，樺加沙颱風在花蓮引發堰塞湖溢堤，災情更為嚴重。

賴清德上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，代表政府感謝全國各縣市電器商業同業公會的成員，在臺灣最艱困的時刻挺身而出，並表示，救災時有鏟子超人協助，重建時也有電器公會主動投入。臺灣這種互助的精神已贏得國際社會的肯定，為受災民眾帶來溫暖。

他認為，舉辦展售會能夠創造三贏局面。首先，由於科技進步，消費者能選購品質優良又價格實惠的電器產品；其次，政府推動經濟發展，電器公會及業界夥伴可藉由展售活動拓展商機，讓各行各業都有生意可做，生活更好；第三，經濟成長有助於政府施政順利。

此外，賴清德也宣導，政府持續推動節能家電汰舊換新措施，每台家電最高可獲得新臺幣3千元價格補助，貨物稅減免則可達最高2千元。

他強調，節能減碳是政府的重要目標。自前總統蔡英文任內訂下2050淨零轉型目標後，他上任也在總統府成立「國家氣候變遷對策委員會」，推動淨零政策，期盼行政院各部會、產業、社區與民眾共同合作，攜手達成減碳目標。最後，總統也呼籲全國消費者把握機會進場採購，創造三贏，過個好年。

