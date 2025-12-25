賴清德出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」
【互傳媒／記者 張玉泰／桃園 報導】賴清德總統今（25）日下午出席「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，除見證臺灣空運開啟新篇章，也期許第三航站區工程能夠如期、如質完工，落實國內內需市場及觀光產業發展，也能吸引國際人才、科技與資金注入臺灣，讓臺灣持續在國際上占有一席之地，引領經濟再創高峰。
總統致詞時表示，很榮幸主持「桃園國際機場第三航廈北廊廳啟用典禮」，和大家共同見證臺灣空運開啟新的篇章。並感謝行政團隊充分掌握桃園機場第三航廈各項工程進度，及時妥善解決問題；第三航廈是世界級的國家重大建設，由英國普立茲克獎得主設計，當初投標時工程團隊即不容易找到，如今可以順利推進至此，特別感謝工程團隊的努力。此外，也肯定由240個公民營單位、3萬5千名人員所組成的「桃機大聯盟」，日夜為國家服務所有旅客，期盼第三航廈未來能提供更好的服務空間，促進國家經濟更加進步。
桃園機場數十年來扮演守護國門、連結世界的重要角色，今年第一航廈與第二航廈服務的客運量高達4,869萬人次，已超過原設計標準，急需一個新的航廈提供更多、更好的服務。包括推動AI新十大建設、亞太資產管理中心，吸引國際人才、科技與資金，或是落實國內內需市場、觀光產業發展，都需要新的航廈。
現在全球產業鏈重組、國際間競爭非常激烈，臺灣若要在國際上占有一席之地，空運的持續發展絕不能缺席，這也是蔡英文前總統任內積極規劃第三航廈的重要原因。他在2024年競選總統時提出「國家希望工程」，也將如期完成第三航廈列為重要政見之一，感謝行政院與團隊積極落實這項重大政策。
後續必需共同完成的三項目標。第一，主體航廈鋼構屋頂最後一根弧樑將於12月29日安裝，期盼2027年第三航廈能順利完工。因為採取先建後遷的政策，第三航廈完工後才能進行第三跑道施工，因此希望能在原先預訂期程內順利完工，不要超過2032年。
第二，因量體擴大，聯外交通至關重要。國一甲、國二甲快速道路須如期完成，期盼高公局如期完成開闢，主體航廈下方的 「機場捷運A14站」也必須同步完工，以避免未來的交通壓力。
第三，長遠目標是希望在 2045年時，桃園機場客運量可達8,300萬人次、貨運量385萬噸、航機起降43.5萬架次，創造2.2兆元經濟效益，這是國家的願景，除中央政府外，也需要地方政府、工程團隊、機場大聯盟等通力合作，相信只要大家眾志成城，2045年的重大目標一定可以完成。
卓院長也指出第三航廈在國際評比中各項指標都名列前茅，不僅第三航廈有明確的目標及期程，淡江大橋等國際級建設也預計明年可以使用。中央、地方或民間共同合作打拚，都是推動國家進步的重要力量。
國家持續進步、民間力量也非常豐沛，希望國會能支持與協助國家持續進步，中央政府總預算應盡速付委員會審查。今天是12月25日，既是耶誕節也是行憲紀念日，立法院須於12月31日前完成明年度預算審查，但目前仍卡在程序委員會，呼籲立法院勿以政治理由阻擋國家發展與人民所需的預算。
各行各業國人全力打拚，不僅為自己與家庭，也為社會與國家做出巨大貢獻。政黨競爭在所難免，但不應犧牲國家與人民的利益。敬請立法院審慎、盡速通過中央政府總預算案，特別是國防特別預算，既然公開支持國防預算，就應接受審查，而非阻擋程序。政府編列的每一筆預算皆有根據，經得起考驗，並符合國家與人民發展需要，國防特別預算是根據國家自我保護需求所編列，若立法院有認為不宜之處，可以刪除、也可以刪減，但不應以各種理由卡在程序委員會，連排案都不願意。在歲末年終之際，期盼朝野可以共同合作，讓立法院盡速審議中央政府總預算案和國防特別預算。
