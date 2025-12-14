賴清德出席一貫道紀念感恩大會 盼民間與政府合作建構堅實防災體系

記者盧素梅／台北報導

總統賴清德今（14）日出席「一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會」。（圖／總統府提供）

賴清德總統今（14）日下午出席「一貫道白陽祖師傳道120週年紀念感恩大會」，肯定一貫道長期做為臺灣社會一股安定的力量，並支持政府防災工作，貢獻良多。他並表示，現在世界局勢變化很大，政府正積極推動「全社會防衛韌性」，但韌性不能只靠軍隊及政府，更需要民間社會每一份力量，期盼各地道場持續協助推廣防災觀念，與政府合作建構更堅實防災體系，攜手守護共同的家園。

賴清德致詞時表示，今年是一貫道白陽祖師傳道120週年，很榮幸與大家共聚一堂，特別要代表國家感謝一貫道全體道親120年來教化人心、救助弱勢，對台灣社會所做出的偉大貢獻。看到這麼多道親齊聚一堂展現凝聚力，正是臺灣社會最珍貴的資產。

賴清德提到，120年以來，一貫道從白陽祖師傳道開始，歷經風雨，最後在台灣這塊土地上開花結果，將大道的種子傳播到世界80多個國家，讓世人見證了「道」的真理。宗教信仰是台灣社會一股安定的力量，無論是在偏鄉教育、弱勢關懷服務，或是災害發生時，都能看到一貫道道親伸出援手、撫慰人心，這種行善的精神就是臺灣最美麗的風景。

賴清德除了表達感謝之意，也向所有道親承諾會盡其所能率領國人確保台灣的安全，同時致力於經濟發展，讓經濟果實為全國人民所共享，並效法一貫道的精神救助弱勢。並提到，現在的世界局勢變化很大，無論是地緣政治的挑戰，還是極端氣候帶來的複合式災害，臺灣都面臨嚴峻的考驗，為了守護大家共同的家園，政府正在積極推動「全社會防衛韌性」。

賴清德指出，「韌性」不只靠軍隊、靠政府，更要靠民間社會的每一份力量，而宗教團體正是建構這股韌性不可或缺的一環。一貫道在全台灣有綿密的道場網絡、組織嚴謹的志工團隊，更重要的是擁有堅定的信仰與互助的精神。在平時，道場是修身養性、凝聚情感的中心；在災變發生時，道場就能轉化為緊急避難、物資集散及心靈安頓的據點。

賴清德感謝一貫道長期支持政府的防災工作，也期待未來各地道場繼續協助推廣防災觀念，並與政府合作一起建構臺灣更堅實的防災體系。當國家需要的時候，希望道親朋友們不只是心靈的後盾，更是穩定社會秩序、協助救災復原的實質力量。

賴清德強調，台灣是大家共同的母親，一貫道在台灣扎根，充分展現「白陽薪傳、行願天下」的精神，讓世界看見台灣的軟實力，期盼未來繼續攜手同心發揚祖師宏願，不只讓大道傳承下去，更要讓台灣這個家園更加安全、更加堅韌。

