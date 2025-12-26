賴清德出手了？他預言「台南廝殺劇本」：掏空陳亭妃基本盤

藍綠白積極備戰2026大選，作為總統賴清德本命區台南的「憲妃之爭」，也將於明（2026）年1月下旬迎來結果。針對民進黨立委林俊憲後勢看漲，超車立委陳亭妃機率大增一事，國民黨台北市議員張斯綱大膽預言，現任台南市長黃偉哲的態度非常關鍵，甚至可以視為「指標」。

隨著國民黨確定徵召立委謝龍介挑戰台南，民進黨的「憲妃之爭」也來到尾聲，張斯綱在《新聞大白話》節目中分析，除了近日流出的「內參民調」顯示林俊憲出線機率大幅提升之外，黃偉哲上周公開站台力挺林俊憲的行為，恐在暗指綠營高層已明確下令支持林俊憲。

​張斯綱認為，台南市長黃偉哲（見圖）的態度相當關鍵。（資料照，台南市政府提供）

張斯綱解釋，若沒有上面點頭、指示，黃偉哲不是會隨意表態的人，加上67歲台南市消防局長李明峯閃辭後遭檢方搜索住處，或許都讓地方首長多了些許警覺。張斯綱認為，對黃偉哲而言，順著「賴系」的方向走，就是最明哲保身、也最安全的做法。

「這意味著陳亭妃接下來必須提高警覺」，張斯綱指出，距離初選投票僅剩不到3周，接下來將會出現「林俊憲能贏」、「換他（林俊憲）上也能守住台南、壓過謝龍介」的輿論氛圍，目的是為了轉移、掏空陳亭妃的基本盤。

至於媒體所發布之「內參民調」相關爭議，民進黨重申，中央黨部目前從未針對初選縣市執行及發佈任何內參民調，並呼籲各大媒體、民調單位，一切皆依《選罷法》第53條第一項規定；即政黨及任何人自選舉公告發布或罷免案成立宣告之日起至投票日10日前所為有關候選人、被罷免人或選舉、罷免民意調查資料之發布，應載明負責調查單位、主持人、辦理時間、抽樣方式、母體數、樣本數、誤差值及經費來源。

