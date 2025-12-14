賴清德出招對付國民黨！蔡正元傻眼酸：厲害了民進黨

賴清德總統12日與民進黨立委舉行便當會，會中認定立院三讀法案政府「不副署」或「不執行」都不違憲。對此，前立委蔡正元狠酸，厲害了民進黨，真令人大開眼界，只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。

對於朝野立院攻防，總統賴清德邀集黨籍立委召開便當會。（圖/資料照）

蔡正元今天（14日）在臉書發文表示，民主國家的憲法規定法律的制訂和預算的通過，都要經過三道程序。第一道程序是民選國會開會過半數出席，過半數通過，表示民意決定法律和預算，這是民主憲法的基石。第二道程序是國家元首簽字公布，表示頒行全國讓人民皆知，不是只有少部份人知道。第三道程序是，行政首長副署負責，表示向國會負責的行政首長要負責執行，拒不執行的行政首長要下台辭職。

廣告 廣告

《財劃法》依法15日要公布，外界推斷成為政院不副署第一槍機率高。圖為立法院表決畫面。（圖/資料照）

這套憲法制度，蔡正元說源自1689年英國光榮革命後的《權利法案》，第一條就是「國王無權制訂法律」。1791年法國憲法將之條文化，形成公認的民主政治的基本制度。現在民進黨要玩一套無知的拳法。第一國會通過的法律和預算通通不算數。第二國家元首只有簽字公布週知的義務。然而民進黨要將之扭曲爲，國家元首有權不簽字，國會決議不算數，國家元首簽字才算數。第三負責執行的行政首長副署，不表示有權否決國會的決議，而是同意執行否則辭職下台。現在變成，國會決議不算數，行政首長副署才算數。

蔡正元最後更開酸「厲害了！民進黨」，把賴清德的簽字公布的責任，扭曲為有拒絕簽字公布的權力，卓榮泰副署表示負責執行的義務，扭曲爲有權用不副署來表示，不負責不執行 ，賴清德和卓榮泰這種違法亂紀，無視民主憲政的作法，令人大開眼界，真的只有人民想不到的事，沒有民進黨做不到的事。

延伸閱讀

打壓、歧視陸配吃碗麵就沒事？鄭麗文嗆賴清德：總統不是這樣當

綠稱政院「不副署」、「不執行」合憲 王鴻薇：恐使選舉沒意義

2026新北市長 鄭麗文：藍白一定展現團結合作氣象