賴清德出招！逼在野黨提倒閣？媒體人笑了1句話狠打臉

傳府院高層拍板對藍白新修的財劃法採「不副署、不公布」。綠營更帶風向喊倒閣重選立委，媒體人周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣，屆時總統可解散國會，立院就能改選。不過，周玉蔻的觀點有媒體人早就有類似看法，他在其粉專狠酸為何不是民進黨提，51戰隊連署成案綽綽有餘。

周玉蔻今也在臉書稱賴政府在逼迫在野黨進行倒閣。（示意圖/民進黨提供）

周玉蔻今天（15日）在臉書發文表示，各種資訊顯示，賴卓執政當局正在以憲法賦予的法案不副署的權力逼迫在野黨進行倒閣，然後由總統宣布解散國會，立院全面改選。

圖取自周玉蔻臉書。

不過周玉蔻的看法，粉專「文翔政論」12日在臉書就有討論過，他直言「每個民進黨立委都在喊倒閣，不如自己提個案出來看看啊，你們不也是立委嗎？51戰隊連署成案綽綽有餘啊」！

粉專「文翔政論」狠酸，民進黨想要藍白提倒閣，為何不自己提，51戰隊連署成案綽綽有餘。（圖/資料照）

多位網友也在其po文下方留言表示，「大罷免時都沒倒閣，大崩潰了還倒什麼閣？法案通過、總統都公布還不執行，違法的是行政院，誰會笨到倒閣來解散國會？」「要倒閣還不簡單，卓榮泰自己辭職下台就解決了」、「真正沒用的51席」。

