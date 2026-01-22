賴清德出訪持續規劃中 林佳龍：27日後台宏關係可望有新進展

林佳龍說，可以期待台宏關係在27日後會有進一步發展。 圖：《POP撞新聞》提供

[Newtalk新聞] 宏都拉斯總統當選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）曾說，會與台灣恢復邦交，宏國並預計27日舉行總統就職典禮。對此，外交部長林佳龍今（22）日表示，可以期待台宏關係在27日後會有進一步發展。另外，他也說，目前12個邦交國都穩固；至於總統賴清德今年是否會出訪、過境美國，外交部則會持續做好規劃，有什麼決定由總統府對外宣布。

外媒日前報導，阿斯夫拉將於27日就職，而總統賴清德有意出席就職典禮。總統府發言人郭雅慧日前表示，相關報導純屬臆測，元首出訪若有確定行程將循例適時向國人公開說明。

林佳龍今上午接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，並表示，阿斯夫拉27日才就職，才有權去決定外交的事務，且現在要下台的政府在交接上不完整，因此要等到27日之後才會明朗。他說，阿斯夫拉日前到華府拜會美國國務卿，且美國也支持阿斯夫拉，而台灣也是美國的盟友。

林佳龍指出，阿斯夫拉競選期間有提出，未來有三個盟邦對宏都拉斯很重要，包括美國、以色列、台灣。因此，他認為，阿斯夫拉有整體外交政策，台灣是不可或缺的一環。他說，阿斯夫拉也提到，台灣過去對宏國帶來非常多效益，也有看到我方正在推動的「榮邦計畫」，再加上，美國也很積極回到西半球的政策。

林佳龍表示，有許多主客觀因素，在 1 月 27 日之後當然可以期待台灣跟宏都拉斯的關係會有進一步的發展。他也說，台宏才斷交三年，因此過去許多脈絡、互動都還很熟。

針對目前邦誼狀況，林佳龍則說，12 個邦交國都是穩固的。他並提及，由於以色列跟索馬利蘭建交，大家也滿常討論，而我國2020年就在索馬利蘭設代表處，功能等同於大使館，而索馬利蘭也在台灣有代表處。

主持人也問，總統今年出訪規劃為何？林佳龍回應，總統一年多前有去南太三個邦交國，而台灣有12個邦交國，都一一會再安排，除了國事訪問之外，有一些適當的節慶或者是典禮，如果有其他國家的政要也到，當然功能會更好。

至於過境美國一事，林佳龍則說，這是水到渠成，台灣有許多邦交國在拉丁美洲，過境美國也是很自然的事情。他說，時間，以及去哪個國家都還沒決定，但外交部會持續做好規劃，一有什麼決定由總統府對外宣布。

