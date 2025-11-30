賴清德出訪時機再度浮現 關鍵日期、因素重磅解析！

要聞中心/綜合報導

隨著聖文森大選選舉結果出爐，新任總理佛萊代的上任，賴清德總統是否會藉此機會出訪，並過境美國。根據知情人士透露，關鍵日期為12月15日，若未在此之前確定行程，年底出訪的可能性將大幅降低。

賴清德總統。（圖／中天新聞）

美國智庫專家葛來儀提到，政府希望在年底前安排賴總統過境美國，以免受到2026年川普訪問中國的影響。然而，總統府發言人郭雅慧日前表示，尚無具體出訪計畫。外交部長林佳龍上月受訪時表示，總統出訪，任何時機都是好時機，目前暫未確定是否在年底前安排賴清德出訪，但有信心賴清德未來可以過境美國本土。

除了聖文森新任總理的就職外，貝里斯方面也有意邀請賴總統訪問，但由於過境美國的安排尚未確定，這一計畫面臨挑戰。

外界傳言賴力拚年底出訪中南美洲，但迄今沒有消息，可能是因賴希望過境紐約而非美西，而美方始終未允諾，加上美國與委內瑞拉近來關係急遽緊張升高，美軍在周邊部署數十年來最大規模兵力，使得拉美地區戰爭一觸即發，亦可能影響賴出訪時機。



李大中。（圖／中天新聞）

根據《中時》報導，淡江大學國際事務與戰略所長李大中分析，川普在任期間極少動用地面部隊，無論是在敘利亞或伊朗，多以空襲方式進行，因此美方仍希望以非地面衝突方式處理委國問題，不過目前情況不明。

淡大助理教授陳奕帆示警，當前美委局勢緊繃，美方甚至已警告各國航空器繞道委內瑞拉領空；若賴總統十分渴望川普的「關愛」，當然可選擇立即啟程，但若無此必要，不必急於一時，此刻堅持出訪未必能替台美關係加分，反而可能替總統帶來額外的安全風險。

他認為，賴清德確實可在聖文森政權交接後應邀出訪，鞏固邦交，但若要在年底同時訪中南美洲並安排過境美國，恐會有難度；因為美國剛過完感恩節，即將進入耶誕假期，從行政節奏來看，要協調時程相當不易。

陳奕帆指出，現階段對美國來說，陸美關係仍是其核心事務，川普明年4月訪大陸，美方絕對不希望賴清德在此時因過境問題，成為雙方角力的額外變數。

