賴清德函覆立院不列席彈劾審查會 藍白黨團祭「甲級動員」防流會

立法院21日、22日以全院委員會模式召開「賴清德總統被彈劾案」審查會，邀請賴清德到立院說明並接受諮詢，總統府今（20日）回函以「立院無向總統問責之權」為由，告知總統不予列席。為防止民進黨團杯葛，國民黨團、民眾黨團祭出甲級動員令，要求所有立委出席，以防審查會人數不足無法召開。

根據規定，全院委員會會議須有3分之1委員出席才能開會，傳出民進黨團將杯葛，若藍白不動員，可能有無法開會的風險；藍白因此祭出甲級動員令確保會議能順利啟動。民眾黨團在臉書發文：「憲法法庭都是總統的人了，連來立法院面對憲政程序都要閃，賴清德到底有多怕立法院？」

根據立法院「彈劾案相關事務及時程表」，被彈劾人未列席審查會時，由各黨團推派的立委行發言，每人發言10分鐘；明天的發言名單為民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱、書記長陳培瑜；國民黨立法院黨團總召傅崐萁、書記長羅智強；民眾黨立法院黨團總召黃國昌、副總召張啓楷等，分別有6位國民黨立委、2位民眾黨立委以及3位民進黨立委。





