賴清德分享肉圓美味 邀請國人支持台灣豬
非洲豬瘟禁運禁宰15天，11月7日凌晨起終於恢復豬隻拍賣與屠宰運輸，豬肉攤也重新開張。為提振國人消費信心，賴清德總統8日親上火線，透過影片分享自己愛吃的肉圓、小籠包等用台灣豬作成的美味小吃，並邀請國人一起用行動繼續支持台灣豬，也呼籲民眾共同防疫，不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。
賴清德今天透過臉書表示，「台灣豬回來了！」滷肉飯、刈包、肉圓、貢丸湯，很多我們熟悉的台灣味，都是用好吃的台灣豬做成的！他感謝這陣子豬農、產業夥伴、攤商及國人的配合。「這周末開始，大家又可以買到各種新鮮的本土豬肉！」他承諾，政府會全力防疫，也邀請國人一起用行動繼續支持台灣豬。
他也分享「快問快答」影片，提到自己愛吃肉圓、小籠包、控肉飯、烤香腸、大腸麵線、黑白切、排骨酥、豬血湯等。還說，這麼多的小吃都是大家最熟悉的日常台灣味，也都是用台灣豬做成的。
賴清德感謝過去這段時間，因為防範非洲豬瘟，豬農、產業夥伴、攤商以及國人的配合，他請大家放心，非洲豬瘟只會感染給豬等動物，不會人傳人，但台灣豬仍需要大家繼續守護，因此，他也呼籲民眾不要從國外寄回、帶回任何違禁的肉製品，並期待台灣豬肉能夠早日重返國際市場。
