賴清德分8年追加1.25兆國防預算！AIT：這些投資不可或缺

賴清德總統今宣布，將分8年時間，共追加400億美元（約1.25兆台幣）《強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例》及預算，對此美國在台協會（AIT）隨即在臉書發文表示歡迎，並指為了全球和平與繁榮，這些投資不可或缺，而美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力。

賴清德宣布追加1.25兆國防特別預算（攝自中天新聞）

AIT表示，「賴清德總統宣布新台幣1兆2,500億元的國防特別預算，美國在台協會對此表示歡迎。台灣加入歐洲各國、日本、韓國等夥伴的行列，在國防領域投入至關重要的投資，若要嚇阻全球和平與繁榮所面臨的空前挑戰，這些投資不可或缺。美國支持台灣快速取得強化嚇阻所需的關鍵不對稱戰力，而這與《台灣關係法》以及數十年來橫跨多屆美國政府的一貫承諾相符。

AIT表示，台灣提升國防支出的決定獲得來自各黨派的支持，令我深受鼓舞。正如支持台灣是美國長年以來橫跨黨派的優先要務，我也期待台灣各政黨能在此議題上找到共同立場。無論你優先追求的是維護台灣的民主與市場經濟，是促進兩岸對話的條件，還是維持來自國際社會的支持，提升台灣的防衛能力都是必要的前提。

AIT表示，確保兩岸分歧在不受脅迫的情況下以和平方式解決，對全世界來說都是利害攸關的事。今天宣布的消息，是朝向藉由強化嚇阻以維持台海的和平穩定，所邁出的一大步。」

AIT對賴清德提出1.25兆國防特別預算表示歡迎（攝自AIT臉書）

賴清德今天（26日）早上召開國安高層會議，會後在記者會提出三大目標，除了將軍購預算在2030年前提升至GDP 5%外，還要在2027年前，達成國軍聯戰部隊的高戰備能力，有效嚇阻中國威脅。

賴清德表示，編列這一筆預算目的是在保護國家安全，維護民主自由的生活方式，賴清德同時強調，這筆國防特別預算跟關稅談判沒有關係，「主要是展現台灣守護國家的決心，還有對於印太區域和平的承諾」。

