賴清德到底挺誰？陳亭妃初選險勝林俊憲 國防典禮突「早退」找總統咬耳朵：內容曝光！

民進黨台南市長初選15日出爐，陳亭妃以2.69%險勝林俊憲取得提名，外界質疑「賴清德比較喜歡林俊憲」、所謂的「德意志」在台南失敗。陳亭妃黃暐瀚專訪時回應，「總統一定會幫我，主席一定會幫我，因為每一個縣市站在主席的角度、站在總統的角度，他一定是要選出最強的候選人。」她透露，15日上午賴清德到台南主持陸軍砲兵訓練指揮部啟用典禮，剛好碰上初選民調揭曉，記者要問初選問題，她擔心「國防行程變調」、報導失焦，因此向記者表示「不要在這個地方談政治」，約定到服務處再談，並提前離開典禮。離開前她特地與賴清德「咬耳朵」報告「不好意思要先離開」。陳亭妃已拜託總統府秘書長徐國勇安排時間，要向賴清德正式「請益」。

外界質疑「德意志失敗」 陳亭妃：主席選最強候選人

初選結果出爐後，政壇最關注的是總統賴清德的態度。外界質疑賴清德較屬意林俊憲擔任台南市長候選人，所謂的「德意志」(賴清德意志)在台南沒有實現。

面對「賴清德會不會幫你」的提問，陳亭妃明確表示，「總統一定會幫我，主席一定會幫我。」她強調，站在黨主席與總統的角度，「一定是要選出最強的候選人，只要是最強的候選人，我相信每一個人都是我們未來的戰友。」

陳亭妃進一步指出，2026年的選戰需要「並肩作戰，不是單打獨鬥」，要各縣市首長連結串聯，「打一個團體戰，不能是個別戰。」

國防典禮碰上民調揭曉 擔心行程變調主動約記者到服務處

陳亭妃透露，15日上午賴清德前往台南主持陸軍砲兵訓練指揮部啟用典禮，時間點剛好碰上民調即將「開封」(公布結果)。初選對手林俊憲當天並未出席典禮，陳亭妃則有到場但提前離開。

由於民調結果即將公布，現場記者「一窩蜂要問」初選問題。陳亭妃擔心國防典禮報導失焦，向記者表示「不要在這個地方談政治」，並約定11點半到她的安南區服務處再說明初選結果。

她解釋早退原因，「我怕說記者會問這個問題，會影響到整個在視察的一個部分，行程就變調了。」

從關廟趕往安南區40分鐘 離開前與總統「咬耳朵」

由於約定11點半要在安南區服務處召開記者會，但典禮地點在關廟，兩地車程需40分鐘，陳亭妃必須在上午10點45分左右提前離開。

她強調離開前有先與賴清德「咬耳朵」報告，「那是禮貌，你總不可能突然之間總統看到你，然後突然之間不見了，那我要跟他說不好意思要先離開。」陳亭妃也認為外界對此「太會做文章」。

已請徐國勇安排時間 要向賴清德「請益」

陳亭妃表示，她已拜託總統府秘書長徐國勇安排時間，要正式向賴清德會面請益。她說明理由是「賴主席是我們台南市的老市長，尤其又是第一屆大台南第一屆的市長。」

設定2028目標：讓賴清德在台南得票超越2024

陳亭妃將2026台南市長選舉定位為2028總統大選的基礎，她表示「台南一定要大贏，而且台南的大贏是一個底氣」，目標是讓2028年賴清德在台南的得票超越2024年的57萬811票(50.95%)。

她並預測2026年「藍白一定合」，雖然目前藍白在議員、縣市首長提名上有雜音，但她認為「那些都過水，那些都是在蹭媒體聲量，最後他們一定會合，因為他們合的目的就是在2028。」