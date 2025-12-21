賴清德到後憲交接典禮 發小橘書給新任務

賴清德總統（右）21日到新竹縣參加後憲北部地區聯誼會會長交接典禮。（邱立雅攝）

賴清德總統致詞結束後開始發送小橘書。（邱立雅攝）

賴清德總統參加後憲北部地區聯誼會會長交接典禮，並與大家合照。（邱立雅攝）

賴清德總統21日上午受邀到新竹縣參加後憲北部地區聯誼會的會長交接典禮，致詞時特別提及憲兵是反恐的基石，並當場賦予後憲新的任務，盼未來每一年都能妥善規畫災防跟救災訓練，讓後憲力量成為堅實的安全網。最後賴清德發送「小橘書」，強調政黨政治平日互有競爭合作，但對外「我們只有一個國家」。

賴清德在致詞時表示，去年520上任，主持過大大小小的軍事會議，讓他更深刻了解到，憲兵對國家的重要性，憲兵不只是維護軍中的紀律，其實也是捍衛國家安全、中樞安全的重要力量，更是反恐的基石。

賴清德感謝在場各位服役時是三軍的模範，卸任後成立後憲，成為一個大家庭，長期投入關懷弱勢，淨山、捐血、以及節能減碳等公益活動，也協助地方警力，維護治安工作，在每一次颱風、地震也都會看到後憲出入的身影，稱得上是：「一日憲兵，終身憲兵。」

賴清德特別強調，無論是現役或後備憲兵，都是守護國家的重要力量，為了提升台灣因應無論是氣候變遷、地震、地緣變化的各種挑戰，他上任後成立了「全社會防衛韌性委員會」，過去1年多來，大力推動各縣市災害防治的工作，同時也強調軍民力量的整合，把地方的救援力量跟漢光演習結合在一起，印製了小橘書家家戶戶都發送，地震來的時候、颱風來的時候，或者是地緣政治變化的時候，讓每一個人都知道如何保護自己，行有餘力又可以幫助別人，也只有當國防力量增強、全社會防衛韌性提升的時候，我們國家才有辦法更安全。

賴清德表示，在座各位都是全社會防衛韌性中關鍵的重要力量，他也深信，後備軍人的價值，不只是在戰時才被動員，他更以三軍統帥身份，給大家一個新的使命：他希望每一個後憲，每一年都能妥善規畫災防跟救災訓練，每一個後憲都應該盡全力參與，強化會員的防災救援能力，並與社會各界、政府各單位，都建立起深厚互信的合作夥伴關係，為社會服務、為城市安全，甚至於地方的發展注入專業的力量。

賴清德認為，後備力量不只存在於名冊的編制，而是真實存在社會每一個角落，形成一股看不見，但卻是最堅實的安全網。也只有這樣，後憲這種精神才可以跨越世代、跨越職業、跨越黨派立場，才能夠把整個社會緊緊地連結在一起。

賴清德最後表示，民主政治就是政黨政治，政黨政治彼此競爭，不同政黨沒有關係，但同一個國家比較重要。平時不同政黨，競爭又合作，但對外我們就是團結一致，我們只有一個國家，我們一起努力、一起奮鬥。

