賴清德到本命區贈匾劉建國卻缺席 子弟兵揭真正原因

賴清德總統（左二）今天（21日）上午11點多到西螺鎮朝興宮贈匾，西螺鎮長廖秋萍（發言者）致詞時替劉建國歡迎信眾。（周麗蘭攝）

賴清德總統今天（21日）上午11點到西螺鎮朝興宮揭匾「澤吐雲慈」，西螺鎮剛好是立委劉建國的選區，不過他今天未出席，令人意外。西螺鎮長廖秋萍致詞時主動說明，「劉委員不是不來，是因為甲級動員」。

賴清德總統贈匾西螺吳厝朝興宮，是該廟首次獲得元首贈匾、揭匾。朝興宮主委廖承洋表示，此次贈匾及參拜由內政部及總統府主動聯繫，廟方感到十分榮幸。

劉建國被視為代表民進黨競逐下屆雲林縣長選舉的主要人選，中央選對會本月兩度開會，最近一次是19日，外界兩度預期會提名劉但均無下文，相關原因也引發外界好奇。

西螺鎮是劉建國的立委選區，支持者認為，賴總統此時來西螺贈匾，對劉建國應有送暖之意，不過劉建國今天未到場。

劉建國子弟兵、西螺鎮長廖秋萍致詞時表示，劉建國立委不是不來，是因為立法院甲級動員，但有委任她代替向大家問好。

