賴清德剛說完中國跨海是難題 中共今宣布對台軍演

總統賴清德昨(12/28)受訪時指出，所謂中國2027攻台時間表，是美國中央情報局局長說出來的，就是中國國家主席習近平在內部會議要求2027年完成侵台準備，這若屬實，代表中國目前還不夠實力，且中國光是要跨海就是難題。

總統賴清德接受媒體人鄭弘儀專訪，資料照，總統府提供

中共解放軍今天宣布，將以「正義使命-2025」為名，在我國周邊實施針對性軍事演習，範圍包括台灣海峽、台島北部、西南、東南、以東等區域，此外，共軍還預告，明日將對台灣周邊的5處公布海域，進行實彈射擊。

賴總統日前接受媒體專訪，節目於昨晚播出，賴總統表示，根據美國情報局長、中央情報局長，在國會聽證所說的，就是到目前為止，中國還不夠實力併吞台灣。

賴總統說，俄羅斯侵略烏克蘭，是因為兩國土地相連，所以戰車可以直接開進去，若中國要併吞台灣，要先跨海，而中國是否具備如此能力，國際觀察家都有研究。

賴總統說，我們還是要繼續增強我國防護力量，不以此自滿，也就是要持續提高「豪豬」的力道。

賴總統表示，世界G7工業國領袖會議，近年來的會議結論都不約而同提到，台海穩定和平是世界安全與繁榮的必要因素，不容許任何國家用脅迫或武力方式改變現狀，也就是說，中國威脅不單是台灣問題，也是國際問題，印太國家問題。

