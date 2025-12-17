賴清德創新詞「在野獨裁」 鄭麗文諷回：男人是不會生小孩的

國民黨主席鄭麗文主持國民黨中常會期間，砲轟總統賴清德。 圖：黃建豪/攝

[Newtalk新聞] 行政院長卓榮泰日前宣布，不副署立法院通過的《財政收支劃分法》修法案後，總統賴清德連日砲轟在野，指控國會正強行推動一系列對國家、國人帶來重大威脅的濫權立法，將台灣推向「立法濫權、在野獨裁」的懸崖邊緣。面對創新的「在野獨裁」字眼，國民黨主席鄭麗文今（17日）回應， 這就跟「男人是不會生小孩的」一樣，所以在野也是沒辦法獨裁的。

鄭麗文今主持國民黨中常會期間，她發言表示，近日整個台澎金馬陷入高度不安，因為國家元首帶頭毀憲亂政，從新任總統上任以來，國內政局一直陷入不斷的惡鬥循環，無法解脫。如今在大罷免之後，始作俑者的賴清德不但毫無反省，甚至變本加厲，完全藐視國會，將國會通過的法案視若無睹，即便多次覆議，只要不符賴清德的意，居然可以公然毀憲，偕同行政院長玩什麼「不副署、不執行」。

「這不但是憲政笑話，而且是台灣民主的悲歌。」鄭麗文表示，身為最大在野黨，對於賴清德無所不用其極、胡言亂語，鬧國際笑話，賴清德居然說這叫「在野獨裁」，她跟各位報告，這就跟「男人是不會生小孩的」一樣，所以在野也是沒辦法獨裁的。

鄭麗文諷刺稱，她不知道這是賴清德優秀天才的幕僚教的，還是賴清德又不顧幕僚建議的發言，賴清德過去已經發明過太多名詞，不要再把底牌現給所有人看，讓大家都知道，賴清德是一個「不識字又沒衛生，又沒民主素養的人」，賴清德不覺得丟臉，他們身為中華民國的國民都覺得很丟臉。

鄭麗文更稱，簡單來講，就是賴清德執政沒半步，賴清德第一年執政的預算，是有史以來最大的一筆中央總預算，結果，端不出執政成績，乾脆甩鍋給在野黨。她不知道，這算不算賴清德有自知之明，所以賴清德也放棄了，接下來還有2年多的執政時間，就是放棄了，不想做出成績，就直接擺爛，所有「黑鍋」卻要在野黨來扛，這是今天台灣的悲哀，出到這款領導人，養老鼠咬布袋。

