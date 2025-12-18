賴清德創「在野獨裁」一詞 劉寶傑驚呼：入行30年沒聽過

（記者許皓庭／綜合報導）總統賴清德近日重申，在野黨於立院推動的修法恐將國家推向「立法濫權、在野獨裁」邊緣。此前行政院長卓榮泰已宣布不副署三讀通過的《財劃法》修正案，開憲政史上首例，賴總統亦表支持。資深媒體人劉寶傑對此表示，跑新聞三十年從未聽過「在野獨裁」一詞，並質疑當前憲政衝突若引發社會反彈，恐將導致政局空轉並對執政黨產生反噬效應。

這起憲政僵局的導火線源於《財劃法》修正案。卓榮泰院長於 15 日正式表態不副署該案，引發外界對行政與立法權衡的關注。賴清德總統隨後發聲支持政院決定，指責在野黨的舉動正將國家推往「立法濫權」與「在野獨裁」的險境。針對此說法，劉寶傑於 16 日的談話節目【董事長開講】中直言，自 1994 年觀察政治至今，從未聽聞「在野獨裁」這種詞彙；主持人吳子嘉亦在旁調侃，該詞彙或許可以申請專利。

劉寶傑分析指出，憲政僵局實質上是一種衝突，而衝突後的苦果最終需由全體國民承擔。他認為，當前的僵局對賴清德未必有利，特別是在大罷免議題上。劉寶傑推論，若罷免行動僅針對特定的少數立委，成功機率或許較高；然而一旦演變為全面性的大罷免，事情性質將會變調。他強調，憲政衝突必須獲得社會大眾的認同，若無法得到廣泛共識，這種策略最終恐引發民意的「反噬」。

此外，劉寶傑也提醒執政當局，若將政治戰場過度拉高，導致台灣政局空轉或未能精確研判國際情勢，中間選民可能會對領導階層產生質疑。這種不信任感不僅對總統個人的滿意度不利，未來甚至可能轉化為綠營內部的政治壓力。當前朝野對立已進入憲政首見的「不副署」階段，後續政治效應與中間民意的流向，將成為影響政壇穩定的關鍵指標。

