賴清德力挺卓榮泰對違憲法案不副署 汪浩：府院黨須同步推進3件事

行政院長卓榮泰在副院長鄭麗君、秘書長張惇涵等人的陪同下舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，宣布對立法院通過的財劃法修正案將不予副署。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 國民黨和民眾黨聯手惡修《財劃法》，並否決政院所提覆議案，府院高層拍板「不副署、不公布」來反制，引發社會關注。英國牛津大學國際關係博士、作家汪浩發文表示，行政院長不副署，執政黨下一步怎麼辦？行政院長對違憲法案行使「不副署」，是憲法賦予的責任，而非權力擴張。但不副署只是止血，不是終局。

汪浩指出：「若缺乏清楚解方，政局長期僵持，中間選民終將把不穩的代價算在執政黨身上，這是過往經驗的警訊。府院黨下一步必須同步推進三件事。第一，比照大選規格走入民間，由總統、閣揆、立委與黨部首長直接向社會說清楚：為何不副署、哪些法案違憲、替代方案是什麼，並提出可妥協、可前進的路徑，讓人民看見治理而非對抗。」

廣告 廣告

汪浩續指：「第二，總統應盡快再提名七位大法官人選，修復憲法法庭，讓憲政爭議回到制度裁決，而非無限政治消耗，將責任歸屬立法院。第三，民進黨必須務實面對最壞情境，提前完成重選立法院的候選人布局，一旦在野黨倒閣、國會解散，立即公布名單，展現承擔與準備。」

汪浩強調：「不副署是守住底線，接下來要做的，是把危機轉化為重新取得民意授權的起點。」對此，網友留言回應：「憲法庭停擺就讓立法院也停擺，接下來行政權好好做事其餘不必煩腦」、「藍白廢了憲法法庭就讓賴清德成了無敵星星，怎麼有這麼蠢的在野黨」、「沒有解方，這種亂象只能國會改選」、「藍白不會倒閣的，對藍的是傷害，白的是重傷害」。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

不副署《財劃法》！卓榮泰揭3原因、加註意見：侵害行政權、明顯違憲

卓榮泰不副署！賴清德批示《財劃法》：破壞財政永續