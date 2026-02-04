賴清德力挺周春米、陳光復連任！政院允諾澎湖軍公教年資加成30%

民進黨主席賴清德舉行記者會，徵召屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復參選連任縣長。 圖：張良一/攝

[Newtalk新聞] 民進黨佈局2026縣市長大選，並於今（4）日通過屏東縣長周春米、澎湖縣長陳光復的競選連任案。對此，總統暨民進黨主席賴清德表示，「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復，絕對能持續帶領屏東、澎湖帶來進步與發展。陳則透露，中央同意澎湖軍公教年資加成30%，與金門、馬祖同級，並預計下半年開始實施。

賴清德說，周春米是「柔性治理」，陳光復則是「務實治理」。 圖：張良一/攝

民進黨今下午召開周春米、陳光復提名記者會，賴清德表示，周春米無論是擔任律師、不分區立委，或是肩負縣長重任，都秉持著法律人公義的信念，用專業守護人民，更以女性溫暖的力量服務鄉親。

賴清德指出，周春米上任以來，無論在文化品牌、長照服務、親子政策，還是引進科技產業進駐的努力，都發揮「柔性治理」力量，讓屏東走出更細膩、更有溫度的新路線。他提及，當周一上台自我介紹的時候，台下民眾就會跟著喊「有春擱有米」，受到的肯定跟支持可見一斑。

賴清德接續介紹，陳光復如同許多前往外地發展的澎湖人，展現出「不屈不撓」的精神，即便2018年競選連任失利，仍持續為澎湖貢獻心力，2022年再度當選後，拚盡全力為地方發展帶來改變。他說，對陳而言，服務鄉親是責任，更是榮耀，其以「務實治理」的態度，努力讓縣府的公共債務歸零，同時也推動基礎建設，打造全齡關懷、世代共好的幸褔澎湖。

賴清德相信，「柔性治理」的周春米，與「務實治理」的陳光復，兩人優異的縣政表現，絕對能夠持續帶領屏東、澎湖帶來進步與發展，盼鄉親支持讓兩人高票連任。

周春米致詞時表示，她與團隊3年多的時間來戰戰兢兢，思考如何在關鍵時刻讓屏東更好，也感謝賴清德均衡台灣的政策，希望在這時候完備屏東的基礎建設與交通建設。她並一一闡述政績，隨後提到，現在面臨《財政劃分收支法》修正遇到很多困難，「但我們沒在怕難關的，屏東給我這個機會，我會非常珍惜，我會使命必達讓屏東更好」。

至於「澎湖離島軍公教年資加成與金馬同級」，陳光復透露，這幾個月跟行政院充分溝通爭取，行政院人事總處已經承諾，讓金門、澎湖、馬祖一致，感謝中央政府。他也說，澎湖交通、醫療等福利都一直達標，而6歲以下、65歲已經免繳健保費，未來視財政允許，以及中央政府的承諾，縣府會努力爭取，希望能夠達成（全縣免健保費）。

陳光復表示，澎湖縣福利是目前全國數一數二 ，且獲得中央政府支持後，離島公務人員加給「基本數額」與金馬相同，從本來5700多元到現在每個月9790元。他說，他會全力以赴再拚四年，達到服務鄉親目標，感謝中央政府對澎湖鄉親照顧，讓澎湖成為最好的城市。

