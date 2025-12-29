賴清德力挺陳素月選彰縣長 謝衣鳯被點名「尷尬笑翻白眼」

彰化縣 / 綜合報導

總統賴清德昨(28)日去彰化縣溪湖永安宮參拜談到明年的彰化縣長選舉，除了介紹民進黨將由立委陳素月代表參選，賴清德還突然祝福旁邊的立委謝衣鳯可以在國民黨初選勝出，而謝衣鳯突然被總統點名，還一度尷尬的翻白眼，但後來謝衣鳯也透過影片表態了，要挑戰2026彰化縣長寶座。

總統賴清德，到彰化永安宮參香，首次公開介紹，民進黨彰化縣長擬參選人陳素月，接著話鋒一轉，提到國民黨也將舉辦縣長初選，隨即看向台上的立委謝衣鳯，送上祝福。

總統賴清德說：「國民黨也要初選，我們祝福謝衣鳯，可以順利出線，好不好。」總統突襲點名，謝衣鳯在台上雖然維持禮貌微笑，但在總統喊出希望陳素月當選時，謝衣鳯只能苦笑，甚至微微翻了一個白眼，神情略顯尷尬。

總統賴清德說：「我很希望陳素月可以當選。」不知道是不是被總統的話給激到，原本對於參選縣長話題，非常低調的謝衣 鳯 ，隨即透過影片表態，願意挑戰2026彰化縣長寶座。

立委(國)謝衣鳯說：「我願意來挑戰，成為2026國民黨彰化縣的縣長候選人，並且整合黨內的所有競爭者的聲音，以及所有基層民眾的期待。」

謝衣 鳯 的弟弟謝典林，目前擔任彰化議長，外界認為謝家姊弟，如果分別掌握地方行政大權和議會，恐怕影響選民觀感，只是謝典林日前才說，議長會做好做滿，如今謝衣 鳯 拋出參選震撼彈，謝家內部是否完成溝通協調，讓外界霧裡看花。

