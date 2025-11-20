賴清德力挺高市早苗大吃日本壽司！北京閃電反應批作秀

[FTNN新聞網]記者陳弘志／台北報導

日本首相高市早苗因為講出「台灣有事」，恐成日本「存亡危機事態」，引發中共強烈反彈，宣布禁止日本水產品輸入中國大陸以示懲戒後，賴清德總統今（20）日在臉書貼出一張他大吃日本壽司與味噌湯的照片，以具體行動表達支持日本。

賴清德總統力挺高市早苗，大吃日本壽司。（圖／賴清德臉書）

賴總統除在臉書貼出照片之外，還加註一段話與圖樣「今天的午餐是壽司，還有味噌湯🍣👍」、「有來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝」。

不過賴總統呼籲國人一起力挺日本水產品的照片，隨即引起北京的注意。中國外交部發言人毛寧20日除繼續譴責高市早苗之外，也表示「台灣是中國領土不可分割的一部分，無論賴清德當局怎麼表演作秀，都改變不了這一鐵的事實。」

