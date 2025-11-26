賴清德加碼1.25兆國防預算 鄭麗文籲三思：讓台海變火藥庫、台灣變兵工廠

總統賴清德投書美國《華盛頓郵報》（The Washington Post），表明台灣政府將提出一項400億美元（約新台幣1.25兆）的追加國防預算，並在今（26）日上午親自召開記者會宣布。國民黨主席鄭麗文則在今天下午國民黨中常會上質疑，1.25兆特別預算將導致明年舉債規模超過5000億元，遠超過法定的舉債上限，而且賴清德談話是在玩火，大布向台獨邁進，不但讓台海變成火藥庫，還把台灣變成兵工廠，希望賴清德三思能夠懸崖勒馬。

鄭麗文指出，賴清德提出高達1.25兆元的軍事特別預算，連同明年度國防預算9495億元，當中還必須舉債2000多億元，另外還有兩項特別預算也要舉債1008億元，加起來明年度舉債規模將突破5000億元，已遠超過法定的舉債上限。這不僅有違財政紀律，更對其他類別預算有嚴重排擠作用，賴總統及國安團隊都沒有任何考量嗎？要如何永續及維持世代正義，支持如此龐大的國防特別支出，賴總統沒有任何說明，也沒有提出任何可行方案。

鄭麗文批評，更讓人遺憾的是，堂堂中華民國元首，面對如此重大的國家政策，竟然沒有向全民報告、向國會說明，不進行專業討論，就直接對外國媒體投書，顯然不是向台灣主人報告，如此自貶身價、自毀國格令人難以接受；請問中華民國還是民主國家嗎，預算特別條例不須經過國會嗎，難道國會形同虛設，應要有的誠信正義、民主程序，通通不存在，全部被跳過。鄭強烈質疑，難道台灣與美方沒有正式溝通管道嗎？竟要用投書方式宣布重大國家政策，這真的還是史上第一遭，顯然有很大的決策失誤，更嚴重傷害國家元首該有的格局。

鄭麗文表示，更令人憂心的是賴清德在記者會上的宣示，「賴總統，您在玩火」，國家在大罷免後陷入內憂外患及政治領導危機，國人殷切盼望政府重新調整腳步，結果路線反而更加激進危險，重提兩國論、大步向台獨邁進，這絕非人民樂見的，國際社會也不希望台灣成為麻煩製造者。鄭抨擊，賴清德的談話不但讓台海變成火藥庫，還讓台灣變成兵工廠，難道台灣未來的經濟產業發展，都要建立在戰爭之上嗎？國民黨身為國會第一大黨、台灣最大在野黨，希望賴清德三思，能夠懸崖勒馬，也希望國際社會理解台灣愛好和平、堅定和平的重大意願。

