賴清德勉勵青年：成為改變台灣的重要力量

總統賴清德(左2)今天下午出席國際青商會中華民國總會，在竹北喜來登大飯店舉辦的第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮。(記者廖雪茹攝)

〔記者廖雪茹／新竹報導〕總統賴清德今天下午出席國際青商會中華民國總會，在竹北喜來登大飯店舉辦的第74屆總會長暨理監事宣誓就職典禮，賴清德肯定國際青商會是人才培育的搖籃、為社會做出許多貢獻；同時也強調，國家與國際社會都肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入新創產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量。

賴清德表示，今天很榮幸來到新竹，參加國際青商會中華民國總會新任會長跟全體幹部就職典禮。他恭喜總會長張旭志眾望所歸榮任第74屆總會長，未來勢必能夠帶領總會會務更上 一層樓，達到世界總會的目標；同時，也不能忘了卸任總會長過去率領幹部為社會做出許多貢獻 。

總統指出，國際青商會一直都是各行各業人才培育的搖籃，秉持服務人群、訓練自我的宗旨，未來為國家、社會、人群做出貢獻。賴清德接著從國家、政治談起，強調台灣民主是亞洲民主燈塔，在國際上的評比名列前茅，這是大家共同的努力。總統並細數自前總統馬英九、蔡英文時代到他上任後的經濟成長率、國民平均所得、股市和失業率。此外，台灣也是國際社會稱羨擁有一股良善正面的力量。

賴清德指出，第二他想要帶來消息是，政府會跟各位站在一起。總統從創業者談起，提及對美對等關稅會盡快完成，行政院也已經提出高達930億的預算，從4個面向要幫助中小微型企業。如果是上班族，政府持續不斷加薪、減稅、社會投資；如果是公務員，過去10年間已經幫公務員加薪4次，總共加薪百分之14；如果是勞工，已連續10年每年調高基本工資。

賴清德表示，政府將作為創業者與中小企業的最強後盾。目前台美匯率穩定，利率也保持在2％左右的適度寬鬆政策。國人關心的對美對等關稅談判已進入最後階段，行政院編列930億元專案預算，從人才培育、金融支持、安定就業及打開國際通路等4面向，協助受關稅影響的中小微型企業，單一企業最高可貸款6000萬並享有低利補貼。

賴清德也指出，在產業願景方面，行政院推出「AI新十大建設」，預計2040年培育50萬名AI人才，重點發展矽光子、機器人與量子運算，要創造1兆元產值的軟體平台，協助百萬家中小企業轉型。針對一般受薪階級，今年基本工資將跨越3萬元大關，並透過減稅與社會投資計畫，落實0到6歲國家養與長照3.0政策。

賴清德最後以台積電的核心價值「誠信正直、重視承諾、不斷創新、客戶信任」勉勵全體青商夥伴。他強調，國家與國際社會皆肯定台灣的表現，期許青年對自己有信心，不論是投入創新產業或是地方創生，都能成為改變台灣的重要力量，讓台灣在智慧生活時代站穩國際腳步。

