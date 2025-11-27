賴清德勉新二代為國家奮鬥 強調台灣絕不屬於中國的一部份

民進黨26日舉辦「新二代國會計畫」結業式，兼任民進黨主席的賴清德總統為實習生頒發結業證書。賴清德表示，台灣民主要永續，需要有更多年輕人參與公共事務，為國家繼續奮鬥。賴清德也強調，台灣絕不屬於中國的一部分，為了捍衛國家主權，政府預計未來8年投入新台幣1兆2,500億元國防特別預算，這是進一步保衛國家的必要行動。

為鼓勵新二代參與公共事務，民進黨新住民事務部啟動「民主超新星—新二代國會計畫」，讓新二代青年進入民進黨籍立委辦公室，展開為期數月的學習。

民進黨今天(27日)發布新聞稿指出，民進黨昨天(26日)辦理「2025民主超新星—新二代國會計畫」結業式，由兼任黨主席的賴清德總統為11位實習生頒發結業證書，並與學員交流心得。

賴清德在會中透過民進黨《族群多元國家一體決議文》強調：「不分族群，不論先來後到，認同台灣就是這個國家的主人」，不分族群的年輕人不僅象徵台灣的多元及團結，更是國家的未來。台灣的民主要永續、不斷往前進，需要有更多的年輕人願意對政治與公共事務的參與，為國家繼續奮鬥。

賴清德也分享民進黨在1999年通過的《台灣前途決議文》，並表示台灣是一個主權獨立的國家，憲法的國家名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬，而國家的前途由生活在這塊土地上的2300萬人共同決定。

賴清德也接著說明，台灣絕不屬於中國的一部分，為了捍衛國家主權，政府已完成《強化防衛韌性及不對稱戰力計劃採購特別條例》及預算規畫，預計未來8年投入1兆2,500億元經費。賴清德強調，國防特別預算是投資和平與台灣安全，更是進一步保衛國家的必要行動。

民進黨秘書長徐國勇與學員交流的過程中，則建議學員向家人學習母語，除了因為學習語言所獲得的優勢，更是認識來自父母的多元文化。徐國勇說，民進黨會持續堅持多元的價值，讓在這塊土地上的人都能多元共榮。(編輯：許嘉芫)