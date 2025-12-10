賴清德勉青年局成台日橋樑 盼培育民進黨下一代領袖

（記者陳志仁／台北報導）民進黨今（10）日舉行「民進黨青年局會員大會」，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之、民進黨秘書長徐國勇及青年局長陳冠廷皆出席，共同見證青年局成立後的重要里程碑；賴清德強調，青年局是台日友好制度化的重要里程碑，期許青年成為未來民進黨與國家領袖。

圖／民進黨今（10）日舉行青年局會員大會，黨主席賴清德、日本台灣交流協會代表片山和之及黨內高層皆出席。（民進黨提供）

賴清德首先對日本近期地震表達關懷，並表示民進黨與日本自民黨長期維持深厚的關係；自民黨青年局多次建議希望民進黨設立對口單位，尤其在2024年與時任局長鈴木貴子交流時更具體提出，因而促成青年局成立；感謝首任局長陳冠廷勇於承擔，並強調青年局成立後，不僅順利接待日本政界人士，也赴日拜會指標性政治人物，顯示台日交流模式已逐漸制度化、深化。

圖／賴清德強調，青年局是台日友好制度化的重要里程碑，期許青年成為未來民進黨與國家領袖，並在國防、外交、人權等面向開拓國際視野。（民進黨提供）

賴清德表示，日本自民黨青年局的成員經常成為內閣部會首長，甚至首相，因此民進黨青年局會員應理解自身角色與使命；他提出三項期許，第一，深化台日交流，不僅提升民進黨與自民黨友誼，更要讓青年成為政黨與國家的未來領袖，第二，透過與日本的制度化交流開拓國際視野，學習國防外交、產業合作、城市治理、文化與體育等面向，培養多元能力以應對未來國家需求。

第三，他指出今日適逢世界人權日，青年局的成立更具象徵意義；賴清德強調，人權的保障源自國家主權與民主自由，沒有主權就無法讓人民做主，沒有民主就沒有自由，也不會有人權，期許青年局未來在推動台日交流時，能在提升專業之餘，也肩負守護人權與民主的使命。

