賴清德動土成大沙崙醫院！將成「國家級災難應變備援基地」：民國120年啟用

賴清德總統出席成大沙崙醫院動土典禮，致詞表示台灣醫療服務的未來，就在沙崙。。(曹婷婷攝)

賴清德總統(右三)等人一同主持成大沙崙醫院動土儀式。(曹婷婷攝)

成大沙崙醫院18日由賴清德總統等人動土，將於民國120年完工啟用。成大沙崙醫院作為沙崙醫療服務與創新園區第一期計畫，未來將打造為韌性醫院，作為國家級災難應變備援基地。賴清德說，成大沙崙醫院藉由人工智慧、雲端運算、智慧系統優化醫療，發展精準醫療，提升照護效率將減輕醫療人員負擔，「代表台灣醫療服務的未來，就在沙崙」。

賴清德說，成大沙崙醫院設置總床數664床，空間規畫也預留災時緊急收治用途，提升醫療韌性，同時也設置台南首座兒童醫療中心、遠距醫療等。他說，從他在成大擔任住院醫師時，小兒科教授就倡議要成立，今天終於如願得償，這些重大建設將大幅強化新豐地區及周邊居民就醫資源，這也回應在地立委、議員長期要求醫療平衡的訴求。

廣告 廣告

成大校長沈孟儒表示，成大沙崙醫院走到今天這一步，要感謝4名重要關鍵推手，包括前成大校長蘇慧貞長期奔走、堅持推動，精神堪比孫中山革命，才有今天這個起點；醫師公會全聯會理事長陳相國醫師、行政院顧問李孟諺以及醫師出身的總統賴清德，特別了解醫療均衡、智慧醫療與健康園區，對國家競爭力及人民生活的關鍵意義，沙崙醫院動工是國家打造創新醫療、永續生活示範場域的重要一步。

副市長趙卿惠致詞透露，新冠肺炎疫情期間，與時任衛生局長、現任沙崙醫療服務與創新園區推動辦公室執行許以霖、前成大校長蘇慧貞、沈孟儒等人一次會議中聊到，台灣少有戰備、備援醫院，起心動念就是希望照顧市民、國民，防疫需有戰備空間，所以未來沙崙醫院特別做此規畫，遇到意外、災害可更從容解決遇到的問題。

成大沙崙醫院（含兒童醫療中心）總病床數664床，涵蓋急性醫療、兒童與新生兒照護、重症加護、隔離治療等各種需求，醫療大樓規畫為地下2層、地上12層建築物。成大沙崙醫院設立後，將大幅改善新豐地區（仁德、歸仁、關廟、龍崎）及沙崙所在區域醫療資源不足的現況，並兼顧周邊善化、新市、永康，乃至北高雄等區域的醫療需求。

【看原文連結】