賴清德勸他跟柯建銘搶總召？ 蔡其昌認了：總統曾希望多幫忙

民進黨立法院黨團幹部即將改組，立委蔡其昌昨天正式登記參選黨團總召，將與尋求連任的柯建銘競爭。針對外界關注總統賴清德是否勸進一事，蔡其昌今（30）日直言，並未到勸進的程度，但總統確實曾在一次偶然的機會中，向他表達希望能在立法院多多幫忙。

蔡其昌登記參選黨團總召。（圖／中天新聞）

蔡其昌今天上午在立法院接受媒體聯訪時表示，黨內有許多前輩都給予鼓勵與期許，黨內同志也希望他能夠多一點承擔。他提到，總統也有一次很偶然的機會，跟他表示說希望他在立法院多多幫忙。對於參選程序，蔡其昌說明，跟柯建銘協調本來就是程序，意願調查表結束完之後，程序就是進行協調。

民進黨立院黨團總召柯建銘。（資料圖／中天新聞）

針對外界將此次競爭視為「賴系與非賴系」的對決，蔡其昌否認有這個問題。他強調，自己跟柯總召的感情不錯，過去柯建銘擔任總召、自己擔任幹事長時，兩人配合得很好。蔡其昌也多次表達，柯總召是黨內不可多得的人才，過去的奉獻努力大家都看得到，每個階段都必須有人出來承擔，這是必然的過程。

談到未來與在野黨的溝通策略，蔡其昌指出，民進黨是一個多元、大鳴大放的政黨，每個委員都有自己的主張、想法，也有其處理事情的態度方法，這就是民進黨的傳統。他提到，王世堅是優秀同志、有他的想法很正常，但最終還是要透過黨團會議討論方向。

蔡其昌強調，多溝通是一定要的，溝通是民主政治的精髓，多多討論、溝通、多一點善意理解，未來不管誰當總召，朝野協商裡面這都是必要作為。對於外界關注他身兼中職會長是否會因經典賽分身乏術，蔡其昌回應，聯盟會長不需要去上班也沒薪水領，只有重大事項要出席、重要事務開會要主持，國家隊運作有一套完整制度，也有很多優秀幹部在協助，不會有很嚴重衝突。

