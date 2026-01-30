賴清德勸進選黨團總召？蔡其昌談對決柯建銘：總統希望我在立法院多幫忙

民進黨立法院黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而新潮流出身的民進黨立委蔡其昌昨（29）日也宣布投入總召選舉，被問到總統賴清德是勸進一說，蔡其昌表示沒有勸進，賴清德是希望在立法院能多多幫忙。對於外界解讀為「賴系」與「非賴系」對決，他則否認此說法，並強調跟柯總召感情不錯，政黨政治往下走，這是必然的過程。

媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許。」他指出黨內同仁也希望他能多承擔一些責任，至於總統是有在一次偶然的場合中提到，希望在立法院能多多幫忙。至於是否與柯建銘聯繫並進行黨內協調？蔡其昌說，程序本來就有既定流程，待登記與意願調查表完成後，若總召、幹事長或書記長等職務有多人登記，程序上就會進行協調，目前仍有一段時間，「大家不用太急。」

廣告 廣告

針對外界有人將此次改選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌否認並指出，自己與柯建銘私交良好，過去柯建銘擔任總召時，他曾擔任幹事長，雙方合作順利。他強調，柯建銘是民進黨不可多得的人才，長年奉獻給立法院黨團與民主進步黨，其努力大家都有看到，沒有對決的問題，政治在每個階段都有人承擔，這是政黨政治往下走必然的過程。



更多風傳媒報導

