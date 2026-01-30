賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

民進黨立委蔡其昌昨日宣佈參選黨團總召，今日對於是否是賴總統勸進一事進行回應。 圖：金大鈞/攝

[Newtalk新聞] 立法院本會期今（30）日迎來最後一日院會，民進黨團即將進行幹部改選，現任總召柯建銘爭取連任，而綠委蔡其昌昨（29日）宣布投入總召選舉，引發關注。蔡其昌今接受媒體聯訪時，針對是否受到總統勸進、是否與柯建銘進行協調，以及外界解讀為派系對決等問題，逐一回應並強調，相關程序仍待完成，外界不必過度揣測。

媒體詢問是否受到總統勸進參選，蔡其昌表示，「沒有到勸進啦，就是黨內很多的前輩都很多的鼓勵，很多的期許。」他說，黨內同志也希望他能多承擔一些責任，而總統賴清德曾在一次偶然的場合中提到，希望在立法院能多多幫忙，「大概是這樣子。」

至於是否與柯建銘聯繫，以及是否會先進行黨內協調，蔡其昌則表示，程序本來就有既定流程，待登記與意願調查表完成後，若總召、幹事長或書記長等職務有多人登記，程序上就會進行協調。他強調，目前仍有一段時間，「大家不用太急。」

針對外界有人將此次改選視為「賴系」與「非賴系」之間的對決，蔡其昌則否認此種說法。他指出，自己與柯建銘私交良好，過去柯建銘擔任總召時，他曾擔任幹事長，雙方合作順利。他也多次表達，柯建銘是黨內不可多得的人才，長年奉獻給立法院黨團與民主進步黨，其努力大家都有目共睹。

蔡其昌表示，在民主政治與政黨政治運作中，每個階段都必須有人出來承擔責任，這是制度持續前進的必然過程。他強調，柯建銘是黨內奉獻極多、令人尊敬的前輩，因此並不存在所謂派系對決的問題。

