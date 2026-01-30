賴清德勸進選黨團總召？ 蔡其昌：總統希望我在立院多幫忙

蔡其昌透露，一次偶然的機會中，賴清德說希望他在立院多多幫忙。（資料照，鏡報董孟航）

民進黨立院黨團幹部即將改選，綠委、中職會長蔡其昌昨（29日）表態參選總召，預計對決現任總召柯建銘，被解讀為為「賴系與非賴系」間的角力。不過蔡其昌今（30日）受訪緩頰，自己跟柯建銘感情不錯，表示參選總召是黨內朋友希望他能多承擔，總統賴清德也要他在立院多幫忙，但還沒到勸進的程度。

蔡其昌說沒有所謂的勸進，而是黨內很多前輩的鼓勵與期許，黨內同志也希望他能夠多一些承擔，並透露一次偶然的機會中，賴清德也說希望他在立院多多幫忙。所以他想了想，經過一些拉扯，最後毅然決然接受。

針對外界將總召競爭視為「賴系與非賴系」間的角力，蔡其昌說沒有這個問題，強調兩人關係不錯，過去柯建銘擔任總召、他當幹事長的時候，雙方配合得很好，稱讚柯建銘是黨內不可多得的人才，過去的奉獻大家都看在眼裡，但政黨政治每個階段都必須有人承擔，往下走必然的過程。

至於身兼中職會長，若當選總召是否可能分身乏術？蔡其昌說不會，因為國家隊跟中職都有完整制度，會長沒領薪水，只需參與重大事項，不會有嚴重衝突。

