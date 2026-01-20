賴清德勸進鄭朝方征戰新竹縣長...綠營人士曝「二月後」可能接受徵召：藍營內鬥殺到「刨家底」難整合是契機

民進黨佈局2026地方選舉，近日傳出總統、黨主席賴清德和竹北市長鄭朝方密談近兩小時，勸進鄭出征新竹縣長。一名綠營地方人士今（20）日向《放言》記者分析，國民黨內在新竹縣長初選殺得刀刀見骨，時機點要看藍營二、三月初選後的狀況，若藍營內鬥嚴重，鄭就有可能接受徵召。事實上，鄭朝方目前也是藍營民調假想敵，可看出他在竹北市長三年實績。

媒體報導，去年12月21日、賴清德赴新竹縣參加後憲北部地區聯誼會的會長交接典禮，活動結束後，他也與鄭朝方在新竹縣警察局局長室密談近兩個鐘頭，力勸鄭朝方成為2026大選「關鍵力量」，使盡全力說動鄭朝方征戰新竹縣長。

廣告 廣告

一名綠營地方人士向《放言》記者指出，報導指出的時序是正確無誤的，當天確實有這樣的行程，後續賴總統也沒有其餘行程，因此這樣的說法是有可信度的。

該人士並說，地方目前有兩種聲音，一是希望鄭朝方更上一層樓參選新竹縣長，二是希望他留在竹北繼續經營，「但唯一的共通點，是認可鄭在竹北的三年表現」，有人認為應該把政績放大到竹縣，相反的，也有人認為竹縣藍大於綠，若鄭敗陣，就損失為地方改變的人才。

該人士指出，不管藍營、白營民調，都不約而同把鄭朝方當成主要假想敵，側面證明鄭在地方做出實績。

另外，國民黨日前敲定新竹縣長初選「七成民調、三成黨員投票」制度，有意參選的藍委徐欣瑩立刻質疑另一要參選的竹縣副縣長、國民黨竹縣黨部主委陳見賢「球員兼裁判」，雙方殺得刀刀見骨。

地方人士分析，鄭朝方是否會接受黨的提名，主要看國民黨初選狀況如何，藍營內鬥可謂「刨家底」很難復合，不要說後續另一方不挺出線者，更有脫黨參選的可能，「這樣的狀況出現，鄭參選的意願就會比較高。」

該人士預估，藍營應該會在二、三月結束初選，屆時民進黨方面可能才會有後續動作；對於黨中央推估農曆年前會完成所有縣市首長提名，該人士說，時間上會差一點，就看黨中央如何考慮、溝通，「當然地方也希望越早提名越好。」

該人士並說，若鄭朝方去選縣長，竹北市長交棒人選也有總召張珈源、具備都市計畫專業的曾聖凱等人，民進黨內人才濟濟，「不會沒有人接棒竹北市長。」

至於時代力量在這局的狀況？該人士直言，過去徐國勇有說可以討論是否合作，地方也釋出善意能討論，目前看到時力放出消息說黨主席王婉諭可能參選新竹縣長、竹北市長，最近又說會參選新竹市長，有點飄忽，有定論會比較好討論一點，但據他觀察，王婉諭幾乎沒在竹縣出現過。

（圖片來源：鄭朝方臉書、總統府）

更多放言報導

力拼823罷免林思銘！罷團公關霜嘆：以綠營726的動員決心「成功機率低」…歐陽霆指新竹「藍白合72%」難突破...談催票「反共離民眾太遠」：未來將著重地方建設與民生議題

鄭朝方分析民進黨敗選主因「太多政治化攻防」：通膨嚴重下，選民聽不下政治性事務，應盡快回歸民生面