賴清德午餐吃日本水產 網喊「日台友好」回憶安倍挺鳳梨

賴清德今午餐吃了日本海鮮壽司。（翻攝自賴清德X）

日本首相高市早苗近期提出「台灣有事」言論，令中日關係緊張，中方因此宣布暫停進口日本水產品，而總統賴清德今（20日）在X分享午餐，大啖來自鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝壽司，引發大量日本網友留言感謝，另有網友轉發前日本首相安倍晉三於2021年支持台灣鳳梨的貼文，並高喊「日台友好」、「台日友好」。

賴清德今日透過臉書、IG等平台秀出午餐，內容是壽司與味噌湯，壽司上的水產品包括來自鹿兒島的鰤魚與北海道的帆立貝，搭配台灣的花枝和玉子燒，他表示這是很多人熟悉的日本風味，同時也在X以日文發文。

X上的貼文迅速引來日本網友回應，許多人表達感謝，並希望總統賴清德和台灣人民「繼續盡情享用美味的日本海鮮」，還有人指出這是在中國吃不到的美味午餐，也有網友轉發安倍晉三於2021年支持台灣鳳梨的貼文，並高喊「日台友好」、「台日友好」。

回顧歷史，2021年中國以檢出介殼蟲為由，暫停輸入台灣鳳梨，引發國際關注，當時安倍晉三透過社群表達支持，他與一箱台灣鳳梨合影，並表示「這是今日甜點，看起來好美味」。





