賴清德午餐吃日水產 日參議員大啖「滷肉飯＋芒果」致意：德不孤、必有鄰

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

日本首相高市早苗的「台灣有事論」，引發中國強烈不滿，更以「放射線檢驗不充分」停進日本水產品。總統賴清德昨(20)日則曬出大啖壽司及味噌湯的照片，力挺日本水產，對此，日本參議員梅村瑞穗見狀也轉發貼文，表示感謝，並PO出了享用滷肉飯和芒果優格的照片致意。

中國政府因不滿高市早苗提出「台灣有事」相關言論，近日祭出多項反制手段，包含暫停進口日本水產，不過，賴清德昨日分享午餐，吃是壽司和味噌湯，且食材來自鹿兒島的鰤魚和北海道的帆立貝，力挺日本水產。

此舉一出，不僅登上日媒，也在日網瘋傳；梅村瑞穗隨後也在社群平台X轉發賴清德的貼文，表示「明天的午餐，我打算吃台灣的滷肉飯配芒果。德不孤、必有鄰，非常感謝」，但等不到隔天，只隔了2個多小時就曬出滷肉飯和芒果優格的照片，表示「沒等到明天的午餐，我立刻享用了滷肉飯和芒果優格作為晚餐。將芒果乾浸泡在優格中過夜，可以讓口感更接近新鮮芒果，味道也更美味，不妨試試看。」

