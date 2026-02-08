賴清德南下高雄未公開行程 低調前往高醫探視陳菊

監察院前院長陳菊。 圖：張良一 / 攝（資料照）

[Newtalk新聞] 總統賴清德今（8）日上午南下高雄，約於上午11時40分左右，其車隊被目擊出現在高雄市三民區一帶。由於行程未事先公開，引發外界關注。據了解，此行屬於總統私人行程，警方對相關動線與細節皆不予回應。

據了解，賴總統每年農曆年前，皆會前往探望前高雄市長、監察院前院長陳菊，表達關心與問候。今年亦循往例安排探視行程。有民眾目擊總統車隊進入高雄醫學大學附設醫院，推測此行與探病相關。

陳菊因健康因素，日前多次向總統請辭監察院長一職，相關辭呈已獲准，並於2月1日正式生效。據了解，陳菊目前仍在高醫住院接受治療與休養，身體狀況持續觀察中。賴總統今日特地前往醫院探視，展現對「菊姊」的關心。

知情人士透露，高醫之行為賴總統未公開的私人探視行程，過程低調，未安排公開活動或媒體行程。賴總統關心陳菊的健康狀況，停留一段時間後，約於中午12時6分左右離開醫院。

隨後，賴總統結束高雄行程，搭乘空軍一號離開，此行純屬私人探視，並未涉及任何公務安排。外界也關注陳菊後續的療養情形，期盼其能早日康復。

