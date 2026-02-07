賴清德南投參香挺縣長參選人温世政 要全民支持國防預算

賴清德總統7日到南投參香祈福，向鄉親推薦「電腦特別揀的」好人才、南投縣長參選人温世政。（楊靜茹攝）

賴清德總統到南投市福順宮參香祈福，向鄉親推薦「電腦特別揀的」好人才、南投縣長參選人温世政。（楊靜茹攝）

賴清德總統7日在南投縣長參選人温世政等人陪同下至南投市福順宮、草屯鎮慶安宮參香祈福，賴清德向鄉親推薦「電腦特別揀的」好人才温世政。賴清德強調，面對中國的威脅，最重要的一定要支持國軍，盼全民支持國防特別預算，強化國防，團結守護國家。

賴清德說，福順宮位於「軍功里」，台灣面對中國的威脅，要團結守護國家，最重要的一定要支持國軍，強化國防，因為國軍站在第一線，長年守護國家、功勞最大，他此行參拜王爺，就是特地向國軍致敬，期盼全國人民支持國軍，守護台灣，支持國防特別預算。

他指出，民主政治就是政黨政治，不同黨一定會有，但「不同黨沒關係，同國家最重要」，畢竟國家只有一個，有人可以移居他處生存，「我們只有台灣這塊番薯仔」，必須仰賴國軍站在第一線，也需要全民團結，拜託支持温世政照顧南投鄉親，支持國防預算保護國家，讓大家安居樂業。

賴清德推薦温世政說，民進黨提名温世政參選南投縣長後，多人詢問「怎麼會有這麼英俊、熱情、溫暖又專業的人才」，他開玩笑回「電腦特別揀的」 。温於草屯出生就讀國中小，考上台中一中、北上求學，921大地震時温在南投服兵役擔任醫官，歷經九死一生，温珍惜生命，奮發上進，不僅是高考狀元，還擔任新北市牙醫師公會理事長，是南投傑出子弟。

賴清德表示，南投縣議會前議長吳祺祥先探詢温世政的參選意願，他更全力拜託，温世政認為「921大地震歷經九死一生，也注定自己在外打拚有成就後，要回來故鄉為南投鄉親服務」，點頭投入南投縣長選戰，拜託鄉親支持力挺温世政。

温世政感謝總統親自到南投為他加持，透露自己是賴清德的粉絲，始終牢記「台灣優先、民主優先、弱勢優先」，認為醫師本就應服務弱勢，直言歷屆總統中，最保護台灣的就是總統賴清德；國家編列健保預算約1兆元，國防預算8年1.25兆元，其實不算多，籲鄉親應該全力支持。

