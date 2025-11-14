賴清德危險！命理師斷言「藍大咖」奪總統位
[NOWnews今日新聞] 2026九合一大選和2028總統大選緊密相關，作為連任機率極高的現任台北市長蔣萬安，未來是否有機會一爭總統之位備受關注。近日諸多命理師針對蔣萬安2026、2028大選進行分析，命理師詹惟中最新表示，蔣萬安若出征2028總統大選，坐上帝王座的機率太大了。
詹惟中預言蔣萬安：2026陷苦戰、2028任總統機率超高
詹惟中日前在節目《新聞挖挖哇》表示，蔣萬安1978年，生肖屬馬，在2026年流年當中「羊刃入本命，陀羅入夫妻」，簡單來說，蔣萬安2026年要連任會發生糾葛、扯後腿的事情，將經歷一場苦戰，
詹惟中指出，雖然蔣萬安姓名占優勢，「萬中帶草又帶蟲，馬、蛇三會，安中戴寶蓋，又有女」，以姓命學來說加分，但流年運勢會減分，如果2026年競爭對手是王世堅、吳怡農，這兩人運勢都很旺。
話鋒一轉，詹惟中斷言，若蔣萬安2028大選出征，坐上總統帝王座，「這個機會太大了」，因為國民黨像樣的人選不多，老將該走就走，要有新血進來。
塔羅師小芸：蔣萬安有「龍相」 會當總統
塔羅牌小孟老師近日Po出一段預言影片，影片中為蔣萬安抽選未來運勢塔羅牌，抽到「權杖伺者逆位」，意指蔣萬安會好好的當完市長，因他目標不只在北市，因此會盡量遠離一些不乾不淨的人。
面相部分，小孟老師指出，「他有小龍的臉，賴清德也是龍臉」，加上蔣支持者多元，有婦女票、年輕票、同志票，長輩也感覺他滿正派真實的，因此未來有機會「登大位」成為台灣領導者，不僅可以得到美國信任，也可以拉攏中國。
周映君斷言：蔣萬安沒有總統命
然而，過去曾精準指出前台北市長、前民眾黨主席柯文哲「沒有總統命」，且66歲後命格走空亡的命理師周映君，近日分析台北市長蔣萬安的命運，語出驚人表示，「蔣萬安沒有總統命」。
周映君近日在《新聞挖挖哇》節目中指出，蔣萬安看面相很帥，是因為現在正是大運上頭，且神屬水，又是11月生的，水很旺，「像這種人賺錢最厲害，做什麼都沒問題！」，2026應該也會成功連任。
但話鋒一轉，周映君斷言，蔣萬安恐怕沒有總統命，因為他接下來差不多十幾年，走的都會是金水運，「水已經這麼旺，金又再生水，外在各方面的聲音和壓榨就會很多，「我是覺得他沒辦法當總統！」
