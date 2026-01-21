賴清德卻席彈劾審查 在野請出「兩位人形立牌」代替

立法院今（21）日針對總統賴清德彈劾案進行審查，總統府20日函文回應，認為立法院無直接向總統問責之權而不出席。國民黨、民眾黨在議場發言台擺放「清德宗」、「賴世凱」人形立牌表達不滿，國民黨立院黨團總召傅崐萁率先發言痛批，賴清德竟然不敢到場為自己辯護。

在野兩黨將「清德宗」、「賴世凱」的人形看板放在立院議場以表達抗議。（圖／中天新聞）

國民黨團總召傅崐萁表示，這是中華民國憲政史上極為遺憾的一天，台灣首次出現國會正式對現任總統提出彈劾的情況，但賴清德卻以總統府函文告知立法院，認為無須對國會負責而選擇缺席審查與說明。他指出，立法院依據《中華民國憲法增修條文》第四條第七項，由超過二分之一立委連署提案，依法啟動彈劾總統的憲政機制，此案絕非政黨鬥爭或個人恩怨，而是在關鍵時刻為守護《憲法》、制度與民主而必須採取的行動。

國民黨團總召傅崐萁。（圖／中天新聞）

傅崐萁痛批，在賴清德執政下，台灣民主不僅快速衰退，更成為制度崩壞的起點。他質疑司法與大法官體系集體違憲，《憲法》已形同被架空，並指賴清德選前批評「恐龍司法」，就任後卻將司法作為統治工具打擊異己，甚至出現5位大法官違法作成憲法法庭判決，嚴重踐踏憲法與司法獨立。

他進一步表示，民主制度自英國《大憲章》與《權利法案》以來，歷經八百多年才得以確立，但賴清德不僅踐踏《中華民國憲法》，更破壞台灣百年來建立的民主法治基礎，並危及國家安全與經濟命脈。傅崐萁直指，台積電作為台灣的「護國神山」，是國防與經濟安全的重要支柱，卻在賴政府任內遭到「違法外移」。

傅崐萁指出，賴清德上任僅一年六個月，卻讓台灣承擔高達40.5兆元的對外投資與支出，包括外匯存底、產業外移與龐大軍購預算，形同掏空三代人累積的國家資源。他強調，總統可以用選舉更替，但錯誤決策造成的傷害難以回復，呼籲全民共同站出來，守護台灣的民主、國安與經濟基石，支持彈劾賴清德。

