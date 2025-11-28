賴清德參拜聖母廟 再次強調「可以不同黨 但要同一國」

賴清德總統回到台南鹿耳門聖母廟致詞時，強調國人要有信心，團結在一起，給自己一個讚。（郭良傑攝）

賴清德抵達鹿耳門聖母廟時，與廟方人員一一握手致意。（郭良傑攝）

賴清德向喊「總統好」歡迎他的民眾揮手致意。（郭良傑攝）

賴清德參拜媽祖後，與廟方人員合影。（郭良傑攝）

賴清德總統今（27）日回到台南進行拜廟參訪，第二站來到安南區鹿耳門聖母廟，他上香祈福後表示，他此行感謝媽祖對台灣的庇佑，在丹娜絲風災及花蓮馬太鞍堰塞湖溢堤造成光復鄉重災後，他特別來向媽祖祈福，祈求保佑台灣四時無災，風調雨順，他強調，台灣在經濟、科技及國際援助上都有傑出的表現，就是因為台灣人的團結，在民主社會裡，大家可以不同黨，但要同一國，團結在一起。

賴清德上午到台南孔廟參拜後，隨即趕到安南區鹿耳鬥聖廟母廟參拜，他到達時和廟方的管理委員、信徒代表、幹部等一一握手致意，見到來廟參拜民眾對他喊「總統好」，還向民眾揮手致意。隨後進到媽祖殿參拜媽祖，參拜後與廟方幹部合影，鹿耳門聖母廟主委鄭深池代表廟方致觀迎詞。

他談到今年7月丹娜絲颱風從台灣海峽穿入後，竟從嘉義登陸，造成雲嘉南地區重災害，3、4萬戶房屋屋頂被吹垮，造成嚴重災害，緊接著是花蓮馬太鞍溪堰塞湖溢堤造成光復鄉的重災害，今日他來向媽祖祈求保佑台灣，國泰民安、風調雨順、四時無災。

立委陳亭妃12時30分從台北開完競選台南市長宣傳影片記者會，兼程搭高鐵再趕回鹿耳門聖母廟，賴清德稱讚她很認真，還特地趕回來。

這是賴清德就任總統後，第一次到鹿耳門聖母廟參拜，廟方管委會、地方人士有很多都是他的老朋友，此行讓他高興的與老朋友問好，他表示，當總統一年多，藉此來向大家報告他做了什麼事。他指出，國家經濟變好、稅收增加，錢花在教育上、老人長照上，讓小孩唸到高中不用錢，長照3.0讓全國有1萬5千多據點，在科技的表現上成為世界的重鎮，這些都是一年多來他執政的成績。

賴清德話鎽一轉強調，國家有這麼多傑出的表現，必須建立在國人的團結一致，大家要有信心，不必在意人家的批評，在團結的基礎上，國家就好，家庭、個人就會好，在民主的社會，大家可以不同黨，但要同一國，團結在一起。

