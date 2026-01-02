賴清德參訪耕莘專校設立的長照機構 藍白：假公務真輔選

賴清德總統到宜蘭參訪耕莘專校設立的長照機構，民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠說，「假公務真輔選」。（陳琬惠提供）

記者林坤瑋／宜蘭報導

賴清德總統二日到宜蘭參訪耕莘專校設立的長照機構，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳也陪同。民眾黨徵召宜蘭縣長參選人陳琬惠說，賴總統在二十分鐘提林國漳七次是否「假公務真輔選」。立委吳宗認為只要讓宜蘭獲得更多經費支持都是好事。

陳琬惠說，賴總統致詞不到二十分鐘就提到林國漳七次，可見兩人交情不錯，建議林向賴總統建言，新年談話說「努力促成朝野對話」要用做的不要用說的。她還說，總統來宜蘭當然是好事，但如果總統真的這麼關心地方建設、長者福利，應該不要擋財劃法，讓地方財務自主。

陳琬惠表示，前年底在野黨聯手推動「財劃法」修法，讓過去自有財源不到四成、凡事都得看中央臉色的宜蘭翻轉成功，今年起歲入增加五十六億元，自有財源提高到七成。不過，中央雖增加統籌分配款，卻違法大幅削減一般性補助款、計畫型補助款七十八億六千七百萬元，她要問，林國漳是支持替縣民把這筆錢討回來，讓宜蘭發展，還是護航總統、行政院違法亂紀？

爭取國民黨提名參選宜蘭縣長的立委吳宗憲說，賴總統願意重視宜蘭、多到宜蘭都是好事，只要讓宜蘭獲得更多經費支持，或是盡速核定「宜蘭Ｂ聯絡道員山延伸段道路新闢計畫」等重大建設，相信宜蘭人絕對會有感。他呼籲林國漳一起支持在野力推三讀通過後的財劃法，宜蘭縣府將可增加一百二十八億元預算，投入宜蘭重大建設。

