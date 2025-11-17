賴清德又對韓國瑜下手！王鴻薇看破玄機：要提名沈伯洋選台北了？

總統賴清德今日重申，請立法院長韓國瑜聲援綠委沈伯洋，並非政治操作，而是基於「捍衛國會尊嚴與維護言論自由」。對此，藍委王鴻薇今表示，沒想到沉寂了數天，賴清德終於想到要回應了，但卻不見聲援八囧、閩南狼，所以是要提名沈伯洋選台北了嗎。

賴清德今日重申，請韓國瑜聲援沈伯洋，並非政治操作，而是基於「捍衛國會尊嚴與維護言論自由」。（資料照／取自賴清德臉書）

針對沈伯洋遭大陸放話全球追捕，賴清德日前曾喊話韓國瑜「站出來維護國家尊嚴」，但被韓回擊「自己有病卻要人吃藥」。賴今天（17日）受訪則強調，「不是在消費沈伯洋，而是國會自身不能沒有態度」，因為中國大陸對台灣任何一位人民進行跨境鎮壓，都等同於傷害中華民國主權，而針對沈伯洋的調查，更是直接衝擊我國憲政體制。賴清德呼籲韓國瑜，面對境外敵對勢力時應一致對外，「不該替侵略者找藉口」。

廣告 廣告

國民黨立委王鴻薇。（圖/王鴻薇提供）

對此，王鴻薇也隨即在臉書發文表示，上周賴清德針對沈伯洋遭陸方立案調查，竟牽拖韓國瑜，三軍統帥卻找韓國瑜求救，結果韓國瑜直球對決，指賴清德「自己生病讓別人吃藥」。除了要求不要消費沈伯洋委員以外，還提及賴清德主政下，包括民進黨台獨黨綱反對中華民國、整天搞大罷免毀壞民主、宣布對岸敵對勢力激發兩岸對立等，都是自斷台灣安全桌腳，是讓許多民眾感同身受，反倒讓賴清德成為眾矢之的。

王鴻薇指出，沒想到，沉寂了數天，賴清德終於想到要回應了，但是回應卻解釋「這並不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭」。問題是通篇不見聲援也被通緝的八囧、閩南狼，想到他們為大罷免的付出，八冏還說他也是沈伯洋，賴清德這樣真的太雙標。難道是因為支持沈伯洋轉戰台北市，才連日相挺沈伯洋，為沈伯洋製造聲量？

無獨有偶，王鴻薇更指出，沈伯洋今日受訪，稱「戰士沒有選擇戰場的權利。」如此和賴總統同拍唱和，感覺沈伯洋的參選台北之路，似有賴清德的關愛眼神。賴清德、曹興誠、沈伯洋這三位大罷免鐵三角，會不會再重現首都之戰，好令人期待，「讓我們繼續看下去」。

延伸閱讀

台積電太慢？馬斯克急施壓 驚曝「特斯拉恐遭淘汰」

影/「台灣有事」釀中日關係陷谷底！蔡正元：日觀光業難逃有事

歷時10年落成！賴清德親揭國家檔案館：真相才能團結台灣