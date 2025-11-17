賴清德又要韓國瑜發聲 侯友宜：政府應提具體方式讓人民安心

大陸公安立案偵查民進黨立委沈伯洋並揚言全球通緝、終身追責，引發台灣政壇動盪。總統賴清德今（17）日再次喊話立法院長韓國瑜強調，大陸跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中任何一人，都是對中華民國主權的傷害。對此，新北市長侯友宜表態，任何國人的人權、民主自由，大陸都不應該沒理由的干涉，政府更該提出具體方式讓人民安心。

新北市長侯友宜。（資料圖／中天新聞）

賴清德今天對韓國瑜表示，希望他能夠清楚了解，大陸只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。賴清德指出，沈伯洋是國會議員，大陸跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是大陸，並不是台灣。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

賴清德強調，如果對大陸的跨境鎮壓找藉口，那改天大陸要發動侵略台灣戰爭的時候，大陸就會有藉口。他請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

侯友宜今天視察土城員和社宅周邊人本環境改善工程時受訪，被問到會建議韓國瑜聲援沈伯洋嗎？侯友宜表示，任何國人的人權、民主自由，大陸都不應該給予沒有理由的干涉，政府則更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。

