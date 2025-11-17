賴清德又要韓國瑜發聲 侯友宜：政府應提具體方式讓人民安心
大陸公安立案偵查民進黨立委沈伯洋並揚言全球通緝、終身追責，引發台灣政壇動盪。總統賴清德今（17）日再次喊話立法院長韓國瑜強調，大陸跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中任何一人，都是對中華民國主權的傷害。對此，新北市長侯友宜表態，任何國人的人權、民主自由，大陸都不應該沒理由的干涉，政府更該提出具體方式讓人民安心。
賴清德今天對韓國瑜表示，希望他能夠清楚了解，大陸只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。賴清德指出，沈伯洋是國會議員，大陸跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國憲政體制，真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是大陸，並不是台灣。
賴清德強調，如果對大陸的跨境鎮壓找藉口，那改天大陸要發動侵略台灣戰爭的時候，大陸就會有藉口。他請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。
侯友宜今天視察土城員和社宅周邊人本環境改善工程時受訪，被問到會建議韓國瑜聲援沈伯洋嗎？侯友宜表示，任何國人的人權、民主自由，大陸都不應該給予沒有理由的干涉，政府則更要提出具體的方式，讓人民更安心、更自由。
延伸閱讀
沈伯洋選北市長可能性愈來愈大？藍議員揭：賴清德想複製陳時中模式
賴清德聲援高市早苗！鄭麗文批「火上加油」：藉機進行政治操作
80歲母悶死50歲癱瘓兒被判刑 藍籲賴清德特赦並檢討長照
其他人也在看
沈伯洋選北市長可能性愈來愈大？藍議員揭：賴清德想複製陳時中模式
大陸官方日前以「分裂國家罪」為由，對民進黨立委沈伯洋發布全球通緝，事後聯電創辦人曹興誠呼籲總統兼黨主席賴清德，提名沈伯洋參選2026台北市長，引發各界議論。對此，國民黨台北市議員楊植斗認為，日前賴清德要求立法院長韓國瑜表態，想藉此拉抬沈的聲量，恐想複製陳時中模式，讓他質疑「沈伯洋選台北市長的可能性愈來愈大？」中天新聞網 ・ 6 小時前
遭中國通緝「我更該出國」！沈伯洋：讓大家知道他們喜歡狐假虎威
中國立案偵查民進黨立委沈伯洋，還揚言全球通緝、終身追責，不過沈伯洋並不畏懼，現身德國國會參加聽證會，但面對總統賴清德喊話聲援，立法院長韓國瑜卻稱「自己生病卻讓別人吃藥」；而國民黨立委羅智強更是高喊，「我拒絕保護沈伯洋」。對此，沈伯洋今（17）日大酸，有失高度。他也透露，其實原本評估用視訊參與，但中國這樣做，讓他覺得他該出國讓大家知道，中國喜歡狐假虎威。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
《大陸政治》陸強烈反彈高市發言後 日中聯合民調再次延期公布
【時報-台北電】據nippon.com網站消息，日本民間團體「言論NPO」16日透露，原定於17日公布的日中共同民意調查結果將再次延期。外界認為，這是受到中國對首相高市早苗「台灣有事」發言反彈的影響。這是中方第二次因自身原因要求延期。這項調查原訂4日發表。當時適逢亞太經濟合作（APEC）領袖峰會，高市與台灣代表會面後，中方隨即提出抗議，當時外界推測是受到台灣問題影響。 據言論NPO表示，16日突然接到共同實施調查的中國國際傳播集團的通知，要求延期舉行記者會。對方解釋是考量到當前的日中關係情勢。由於雙方共同擁有調查的著作權，言論NPO決定暫緩單獨發表，將協調新的發布日期。 此外，據日本共同社17日報導，日本政府相關人士透露，外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰17日訪問中國，將就首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯同中方進行協商。協商預計將於18日進行。日方打算再次說明首相答辯並未改變日本政府的一貫立場，希望使事態得以平息。不過，鑒於中方反應強烈，事態能否趨於平息尚難預料。 高市7日在眾院預算委員會上就大陸進攻台灣的「台灣有事」表示，根據情況有可能構成依據安全保障相關法可行使集體自衛權的「存時報資訊 ・ 10 小時前
日本外務省官員訪中就涉台言論協商 尋求平息事件
日本首相高市早苗圍繞「台灣有事」的國會答辯，使中日關係陷入緊張。日本共同社引述日本政府相關人士表示，日本外務省亞洲大洋洲局長金井正彰17日訪問中國，將就相關議題與中方進行協商。中時財經即時 ・ 12 小時前
《大陸政治》日官員訪華解釋高市言論 毛寧：嚴肅要求日方反思糾錯
【時報-台北電】在今天（17日）的外交部例行記者會上，日本共同社記者提問稱，日本外務省亞洲大洋洲局局長金井正彰將於當天起訪問中國，預計將圍繞日本首相高市早苗的發言與中方進行協商，中方對此有何評論？大陸外交部發言人毛寧表示，持續嚴肅要求日方立即反思糾錯。 毛寧表示，「你提到的磋商，如果有消息我們會及時發佈。針對日本首相高市早苗的涉台錯誤言論，中方已並將繼續向日方提出嚴正交涉和強烈抗議，嚴肅要求日方立即反思糾錯，收回錯誤言論，停止在涉華問題上製造事端。」 此外，大陸政府以近年來日本社會治安不靖為由，呼籲大陸遊客避免前往日本旅遊。共同社記者要求毛寧「能否介紹一下有關事例？」(新聞來源：中時即時 藍孝威)時報資訊 ・ 7 小時前
川普計畫起訴BBC，索賠最高50億美元
【財訊快報／劉敏夫】外電報導指出，美國總統川普上週五表示，他計畫下週起訴英國廣播公司(BBC)，就BBC對他的演講內容進行剪輯尋求高達50億美元的賠償，儘管BBC方面此前已經為此道歉。川普在空軍一號上向媒體表示，他覺得必須這麼做，並表示他的訴訟索賠金額將在10億至50億美元。川普的律師在11月9日致BBC的一封信中表示，BBC必須在上週五晚上之前發表道歉聲明，撤回引發爭議的Panorama紀錄片，並對「造成的損害」提供經濟賠償，否則將面臨10億美元的誹謗訴訟。BBC上週四發表了正式道歉聲明，並在之前撤回了名為《川普 ：第二次機會？》(Trump： A Second Chance?)的節目，該節目在2024年總統大選前一週播出，但BBC未向川普提供任何補償。幾天前，BBC總裁Tim Davie以及新聞主管Deborah Turness辭職。財訊快報 ・ 15 小時前
賴喊話韓「不該替侵略者找藉口」 王鴻薇：因為沈伯洋轉戰台北才連日相挺？
「賴清德不聲援八囧閩南狼，要提名沈伯洋選台北了嗎？」，王鴻薇表示，上週賴清德針對沈伯洋遭陸方立案調查，竟牽拖韓國瑜院長，三軍統帥卻找韓國瑜求救，結果韓國瑜院長直球對決，指賴清德「自己生病讓別人吃藥」。除了要求不要消費沈伯洋委員以外，還提及賴清德主政下，包...CTWANT ・ 6 小時前
《港股》恆指續挫 阿里小跌、攜程摔3.6%
【時報編譯張朝欽綜合外電報導】香港股市在上周五下跌一天，重挫500點之後，周一延續跌勢，低開130點，隨後全日穩定低走。 周一香港恆生綜合指數收盤跌188.18點或0.71%，為26384.28點。國企股(H股)指數跌0.7%，為9328點。科技指數挫1.0%，為5757點。 網科股普遍走弱，騰訊跌0.7%，百度重跌3.0%，京東跌1.3%，快手跌0.4%。 小米也跌0.9%，聯想挫3.9%。 阿里巴巴收盤仍下挫0.2%，稍早大陸媒體報導，阿里巴巴宣布，「千問」App在周一開始上線公測，供民眾下載，國際版也將在近期上線，將對戰OpenAI的ChatGPT。 主要大型股偏弱，匯豐控股跌0.7%，中國移動挫0.9%，港交所也跌0.7%。 中日外交關係交惡，大陸警告民眾不要前往日本旅行，線上旅遊集團攜程大跌3.6%，報555.5港元。 半導體股逆勢走高，上海復旦升4.7%，華虹升0.4%。 大路電池原材料供應商中偉新材首日IPO，收跌0.12%，報33.96港元。時報資訊 ・ 6 小時前
賴清德反擊韓國瑜「台灣安全四支腳」論：真正打斷的是中國
中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片揚言要「全球通緝」。總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜站出來聲援；韓國瑜則回應，保障立委是他的職責，但批評賴清德是「自己台視新聞網 ・ 13 小時前
《大陸產業》阿里官宣千問AI項目 對標ChatGPT展開全面競爭
【時報-台北電】據《澎湃新聞》報導，阿里進軍AI to C市場，千問APP上線公測。今天（11月17日），阿里巴巴正式宣佈「千問」項目，全力進軍AI to C市場。當天，千問APP公測版上線，基於全球性能第一的開源模型Qwen3，憑借免費以及與各類生活場景生態的結合，與ChatGPT展開全面競爭。阿里核心管理層將「千問」項目視為「AI時代的未來之戰」。 目前，千問APP公測版已在各大應用商店上架，並同步提供網頁和PC版。 面向全球市場的千問APP國際版也將在近期上線，借助Qwen模型的海外影響力與ChatGPT直接爭奪海外用戶。 今年2月，阿里已宣佈投入3800億元（人民幣，下同）用於AI基礎設施建設，並設定了到2032年將雲數據中心能耗規模擴大十倍的長期目標。自2023年全面開源以來，阿里Qwen已經超越Llama、Deepseek等模型，成為全球性能最強、應用最廣泛的開源大模型。 截至目前，Qwen系列模型的全球下載量已突破6億次。近期，阿里發佈的旗艦模型Qwen3-Max，性能超過GPT5、Claude Opus 4等國際競爭者，躋身全球前三。 Qwen正在迅速搶佔矽谷市場。Ai時報資訊 ・ 7 小時前
陳玉珍拚金門縣長竟認「中國示範區」 林楚茵開酸：是拚做中共代理人？
表態將投入2026年金門縣長選舉的藍委陳玉珍，昨日出席於中國福建舉辦的海峽兩岸茶業博覽會，她受訪時提到，中國先前提出兩岸融合示範區、廈金同城等，這對金門的幫助很大，且金門地理位置特殊，發展與中國脫不了關係，因此一定要和中國多多往來，這也將成為她參選金門縣長的政策中心。對此，綠委林楚茵今（17日）批評，陳玉珍到底是要選金門縣長，還是拚做中共代理人？現在是拿離島來表忠嗎？三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
中國揚言全球抓捕 沈伯洋「1招」反制喊：不怕
即時中心／潘柏廷報導民進黨立委沈伯洋抗中色彩明顯，近期被中國揚言要「全球抓捕」，消息一出引起國內外高度關注。對此，民進黨發言人吳崢主持的直播節目《午青LIVE》中，沈伯洋強調，中國恐嚇的對象不只是立委，而是全體台灣人民，必須加以防備。針對藍營立委卻對此出言嘲諷，甚至說「自作自受」，沈伯洋則反問，難道得罪中國就該被威脅嗎？尤其身為立法院長的韓國瑜，更應該對此表態，而不是迴避。民視 ・ 4 小時前
砍斷桌腳是中國不是台灣！賴清德反嗆韓國瑜：不該為侵略者找藉口
立法院長韓國瑜日前回應總統賴清德點名，針對立委沈伯洋遭中國立案調查事件發表談話，韓提出「四隻腳」論述並批評「自己生病要別人吃藥」，引發討論。對此，賴清德總統今天（17日）回應，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一人，都是對中華民國主權的傷害，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，等於傷害我國憲政體制。若今天對中國跨境鎮壓找藉口，改天中國當要發動侵略台灣的戰爭，請韓國瑜三思，我們同屬於一個國家，面對境外敵對勢力，應該一致對外，不該替侵略者找藉口。鏡報 ・ 12 小時前
像保齡球撞！ 73歲翁違規右轉撞進待轉區1死8傷
像保齡球撞！ 73歲翁違規右轉撞進待轉區1死8傷EBC東森新聞 ・ 8 小時前
北科大團隊打造「黑水虻智慧循環養殖系統」 (圖)
台北科技大學團隊打造「黑水虻智慧循環養殖系統」，結合AI與自動化控制，將廚餘與畜禽糞便轉化為可製成家禽、魚類的飼料，避免哺乳類間的病毒傳播。中央社 ・ 8 小時前
《國際經濟》日相高市：擬攜手央行救經濟
【時報編譯柳繼剛綜合外電報導】路透社17日指出，根據正式的會議紀錄，日本央行行長植田和男上周在經濟財政委員會的會議上曾說，長期維持過於寬鬆的貨幣政策，或許會讓日本央行對通膨目標2%的達成率，造成一定的風險。 負責制訂日本長期財政藍圖以及政策重點的經濟財政委員會，已在12日召開過會議，這是日相高市早苗就任以來的首次會議。參予會議的日企代表提問，在實際通膨低於2%的目標時，日本央行為何還要調升利率。 植田回答，長期可持續實現通膨目標，代表著物價可被推升，不過，還是要避免通膨過高。從這個角度來看，長期維持過於寬鬆的政策會帶來風險，日本央行力求達到一個能夠確保軟著陸的方法，同時在指引政策的過程中，密切評估各種情況。 這次會議是植田跟高市，在高市就任日相以來，首次共同公開露面，但會議記錄卻顯示，這兩個人之間並沒有直接有交流。高市強調，中央政府將跟日本央行合作振興經濟。為了實現經濟未來繼續成長以及物價穩定上升，採取適當的貨幣政策非常地重要。時報資訊 ・ 7 小時前
SBL最大假球案宣判！ 前ＭVP柯旻豪遭重判7年、吳季穎獲緩刑
台灣職籃SBL 2023年爆發「裕隆納智捷」多名球星疑涉簽賭打假球案，士檢去年2月偵結，起訴15名被告，士林地方法院今（17日）一審宣判，主要涉案的10名球員中，柯旻豪遭判7年有期徒刑，成為台灣運動史中廣新聞網 ・ 10 小時前
分析綠營台北市長人選 周玉蔻點名「他」：不會贏也帶不出全國選戰動能
各政黨積極布局2026選戰，目前民進黨在北市長人選方面，除了壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農表態爭取提名外，前副總統陳建仁、立委沈伯洋、王世堅等人都成為被熱議的對象，不過，資深媒體人周玉蔻今(17)日就分析，...華視 ・ 8 小時前
賴清德：中央與地方都應依法完整移交檔案、不應以任何理由拒絕或遮蔽
[Newtalk新聞] 總統賴清德今（17）日表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案，檔案是全民共同記憶，也是民主的重要基石，中央與地方都應依法完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽。他也說，台灣是一個民主國家，民主政治就是政黨政治，政黨政治自然而然會有不同理念與主張，也會進行競爭，但大家都是同一國，面對未來威脅的時刻要團結一致，一定要深刻理解侵略者最害怕的就是團結的力量。 賴清德今上午出席「國家檔案館開幕典禮」，並致詞表示，很榮幸代表國人主持國家檔案館開幕典禮，並感謝前總統蔡英文、歷任行政院院長、國發會與檔案管理局同仁多年努力，以及新北市長侯友宜大力協助，使整體建館工程順利推展。他說，團隊以最新的思維迎接國家檔案館成立，推動檔案管理智慧化，使所有走入國家檔案館的民眾都能更便利地搜尋所需資料，值得給予高度肯定。 賴清德表示，國家檔案館負責徵集典藏各級政府重要檔案、民間珍貴文書及國外典藏的台灣相關檔案。這些檔案不僅記錄政府施政軌跡，也呈現社會變遷脈動，是全民共同的生活記憶。期盼中央與地方機關都應依法徵集、完整移交檔案，不應以任何理由拒絕或遮蔽，確保國家檔案館能完整收錄並妥善管理。新頭殼 ・ 12 小時前
中日緊張 鄭麗文轟賴清德：火上加油、對維繫和平毫無助益
[Newtalk新聞] 日本首相高市早苗日前表態「台灣有事可能構成日本存亡危機事態」，造成中日關係緊張升溫。總統賴清德今（17日）喊話，呼籲國際社會持續關注，也呼籲中國應該要克制，展現大國的風範，不要成為區域和平穩定的麻煩製造者。國民黨主席鄭麗文則透過臉書發文批評，賴清德的回應，無疑是火上加油、藉機進行政治操作，對於維繫和平毫無助益；在台海與區域局勢敏感之際，領導人更應保持謹慎與克制，而不是以意識形態掛帥。 鄭麗文表示，面對近期陸日情勢陡升，國際社會高度關切。她就任國民黨主席後，上星期陸續與美、日、德、英及新加坡等多國代表深入交流，不論是亞洲、歐洲或北美的朋友，各方針對台海局勢的看法都高度一致，那就是「台海要和平，不要戰爭。」 鄭麗文表示，這不只符合台灣的利益，也是整個區域、甚至全球的共同期待。她理解各國對區域安全的關切，她也深信，大家心中真正希望的，是看到台海和平、穩定，不要走向衝突。正如她一再強調的，「台灣沒事，日本沒事」，台海穩定，整個區域才安心。 鄭麗文強調，她始終認為，兩岸問題應透過對話與交流來構築和平、降低風險。只要兩岸能夠和解、和平，任何歧異都能透過和平方式妥善處理，自然新頭殼 ・ 7 小時前