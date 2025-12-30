賴清德又講錯話？名醫：控「藍白擁抱習近平」極不恰當

精神科醫師沈政男針對近期時事發表看法，高度肯定台北市長蔣萬安在雙城論壇的表現。他同時嚴厲批評總統賴清德多次在客觀事實上發生錯誤，並指責執政黨試圖透過修法進行「網路戒嚴」，認為這種做法相當不恰當。

名醫沈政男。（圖／中天新聞）

沈政男在臉書粉專發文表示，蔣萬安在雙城論壇引用文學家金宇澄文句及五四運動精神，演說內容得體且精彩。然而，綠營人士卻將中國大陸軍演與蔣萬安訪問上海連結，譏諷溝通無效。沈政男反駁，軍演通常經過長期籌備，並非臨時起意，真正導火線可能是政府過度附和美日立場，導致對岸展示軍力。

針對兩岸緊張局勢，沈政男分析，日本首相高市早苗（Sanae Takaichi）曾提出「台灣有事構成日本緊急事態」的說法，此舉被視為對北京的挑釁，進而引發圍台軍演。他提到，高市早苗原本計畫參拜靖國神社後來也暫緩，顯示國際局勢的複雜性，並非單一事件所能解釋。

總統賴清德。（圖／中天新聞）

沈政男接著質疑賴清德總統近期發言屢次與事實不符。針對總預算案，賴清德宣稱憲法規定年底前需審議完成；在電視專訪中又指稱「藍白擁抱習近平」。沈政男批評這些言論純屬網路抹紅用語，身為總統卻信口開河、指鹿為馬，令人感到費解與擔憂。

沈政男進一步示警，民進黨政府計畫修改《社會秩序維護法》，擬將仇恨言論及附和境外勢力等納入裁罰，此舉無異於實施「網路戒嚴」。他擔憂，從陸配議題開始，台灣社會對兩岸前途的討論空間正逐漸被公權力限縮，若不符合執政黨設定的立場便容易遭到抹紅。

對於當前政治氛圍，沈政男感嘆權力容易導致腐敗，並對部分支持言論自由者卻力挺相關修法感到不解。他強調，唯有透過溝通交流與集思廣益，才能為兩岸關係找到最佳出路，但目前的執政方向似乎正背道而馳。

