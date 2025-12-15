賴清德反年改「三輸」！ 蘇一峰曝3個主因導致大失民意

立法院日前三讀通過停砍公教人員退休所得替代率，引發民進黨立委及行政院強烈反彈。醫師蘇一峰昨指出，綠營這次為什麼又輸了，賠了夫人又折兵，為什麼硬幹又創造立法院表決輸、軍公教觀感輸、民調輿論也輸的三輸局面，他認為主要有3個原因。

立法院日前三讀通過停砍公教人員退休所得替代率。（圖/資料照）

蘇一峰14日在臉書發文談到入口網站「Yahoo奇摩」針對反年改的民調，指出藍白提出的年金修法有58.2%的網友表示贊成；47.8%的網友表示非常贊成停砍；10.4%的網友表示還算贊成停砍；6.9%表示不太贊成停砍；25.8%表示完全不贊成停砍；9.1%不知道/沒意見。

蘇一峰接著認為，綠營這次又輸了，賠了夫人又折兵。且硬幹又創造三輸局面：立法院表決輸，軍公教觀感輸，民調輿論也輸！他個人認為主要有三個原因：首先民眾對一直操弄族群對立生厭，每次軍公教就是綠營側翼傾巢而出的攻擊，綠色潑糞攻擊軍公教有多爽，大家看了這麼多年，身邊多少也有軍公教朋友，綠營的抹黑手法看了覺得還蠻噁心的。

立法院通過停砍年金修法，賴清德盼送出前朝野能夠三思。（圖/資料照）

其次，蘇一峰指出，綠營一直不服輸不副署不執行，民眾也感到反感，覺得國家政府大亂，已經累積不少民怨想要教訓執政黨了。最後，政府自己帶頭浪費錢，卻要民眾省錢！大筆大筆的錢送給美國，政府到處編預算養綠友友，政府有什麼資格要民眾省下開支。

蘇一峰直言政府這樣浪費錢，大家都看在眼裡記在心裡，只差等到下次選舉要教訓執政黨了。政府軍購6700億武器沒到貨，明年還加碼9400億，還要1.25兆買內容都不知道的台灣之盾。綠電風電兩兆，買全世界最貴的綠電光電，買到變成錢坑補不完。台灣研發的醫療技術轉移美國，變成天價藥品一針一億元，台灣花一年13億買回！台南裝潢公司拿7億的炸藥標案，馬桶公司也接2億軍火標案。民眾看了這麼多的貪污大家怎麼不生氣！

