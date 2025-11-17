賴清德反擊韓國瑜「台灣安全四支腳」論：真正打斷的是中國

中國重慶公安日前以「涉嫌分裂國家罪」對民進黨立委沈伯洋立案偵查，央視更播出專題影片揚言要「全球通緝」。總統賴清德先前呼籲立法院長韓國瑜站出來聲援；韓國瑜則回應，保障立委是他的職責，但批評賴清德是「自己生病讓別人吃藥」，並以「台灣安全有四支腳」比喻，指民進黨已打斷其中三支。對此，賴清德今日回應，「真正砍斷那四支腳的不是台灣，而是中國。」

賴清德重申，中國跨境鎮壓的暴行不會被國際社會所接受，表示一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋。他說，正因如此，他才會請立法院「大家長」韓國瑜院長，從捍衛國會尊嚴以及維護言論自由的立場出發，對沈伯洋表達聲援。

廣告 廣告

賴清德強調，這樣的說法「不是要消費沈伯洋，也不是利用這個議題進行政治鬥爭」，而是因為沈伯洋所屬的國會「不能沒有態度」。賴清德說，希望韓國瑜院長能夠清楚了解，只要中國對臺澎金馬2300萬人中的任何一人進行跨境鎮壓，都是對中華民國主權的傷害；而沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈伯洋，也等於是在傷害我國的憲政體制。

賴清德指出，這幾年來，中國持續鎮壓，以文攻武嚇、在國內進行滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會一致認為問題出在中國，而不是台灣。他也提到，中國處處利用機會分化台灣與美國的關係，散布所謂「疑美論」，因此「真正砍斷韓國瑜院長那張桌子的四支腳的，其實是中國，並不是台灣」。

最後，賴清德表示，大家分屬不同政黨，競爭難免，但仍是同一個國家的一分子，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，應該要團結一致對外。如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，將來中國要發動侵略台灣戰爭時，也會因此多一個藉口。他說，會請韓國瑜院長三思，強調雖然政黨不同、競爭存在，但面對境外敵對勢力的威脅，「我們應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口」。

責任編輯／周瑾逸

更多台視新聞網報導

藍白主席會面在即！ 沈伯洋：黃國昌盼藉合作延續選戰布局

財劃法再修正 政院估明年舉債5638億、綠發起「致電韓國瑜」擋送案

沈伯洋返台開嗆韓國瑜「沒有高度」轟未與遭威嚇的台灣人站同一陣線