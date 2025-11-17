賴清德反擊：砍斷韓國瑜桌子的四隻腳的是中國、不是台灣

[Newtalk新聞]

中國跨境鎮壓民進黨立委沈伯洋，總統賴清德喊話立法院長韓國瑜應站出來維護國會尊嚴，但遭韓反諷「自己生病，要別人吃藥」，並以「桌子說」稱台灣安全被砍掉三隻腳。對此，賴清德今（17）日表示，中國文攻武嚇、滲透統戰、破壞兩岸和平，也散佈疑美論，真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。他請韓院長三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

韓國瑜日前回應賴清德說，「自己生病，要別人吃藥」，他請總統先廢除台獨黨綱，別搞惡意政治鬥爭，撤回大陸為境外敵對勢力，展開和平交流。他也要賴清德別繼續消費沈伯洋，對在風口浪尖上的沈，一點都不公平。他還說，一張桌子有四隻腳，台灣的安全也是四隻腳，但卻被總統跟民進黨打斷三隻。

賴清德今上午出席「國家檔案館開幕典禮」，並於會前受訪表示，中國的跨境鎮壓暴行是不會被國際社會所接受，一定會有民主國家站出來聲援沈伯洋，這是為什麼他會請立法院的大家長韓國瑜，基於捍衛國會尊嚴，以及維護言論自由的立場來聲援。他強調，這並不是要消費沈伯洋，也不是利用此議題進行政治鬥爭，而是因為沈所處的國會不能夠沒有態度。

賴清德說，他希望韓國瑜能夠清楚了解，中國只要跨境鎮壓台澎金馬2300萬人中的任何一個人，都是對中華民國主權的傷害。他說，沈伯洋是國會議員，中國跨境鎮壓沈，也等於是在傷害我國憲政體制。

賴清德指出，這幾年來，中國持續增加文攻武嚇、國內滲透統戰，破壞兩岸和平穩定，國際社會都一致認為是中國，不是台灣。他說，中國也處處利用機會，在分化台灣跟美國的關係，散佈疑美論，也就是說真正砍斷韓國瑜那張桌子四個腳的，其實是中國，並不是台灣。

賴清德強調，「我們分屬於不同政黨，競爭難免，但我們是同一個國家，面對敵外政治勢力的攻擊打壓，我們應該要團結一致對外。」他說，如果今天對中國的跨境鎮壓找藉口，那改天中國要發動侵略台灣戰爭的時候，就會有藉口，所以還是要請韓國瑜三思，面對境外敵對勢力的威脅，應該要一致對外，不應該替侵略者找藉口。

