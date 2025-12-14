賴清德叫不動南韓 矢板明夫出招！要外交部用「漢城」回擊

韓國電子入境卡將台灣標示為「China（Taiwan）」引發爭議，總統賴清德公開喊話後，韓國官方仍未更正。對此，媒體人矢板明夫表示，一個在強權面前經常低頭、卻不尊重台灣的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友，建議外交部正式行文韓國，在韓方未修正對台灣的不當標示前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。

矢板明夫。（圖／報系資料照）

矢板明夫指出，韓國今年2月全面廢止紙本入境卡改採電子系統，卻在「國家／地區」欄位中把台灣標示為「China（Taiwan）」，引發台灣社會反彈。韓國外交部的回應僅重申「推動韓台非官方、實質合作的既有立場」，刻意避開核心問題，沒有說明到底改不改。他認為這種回應方式台灣人並不陌生，這是韓國一貫的政治態度，對中國盡量配合、不能刺激，對台灣能拖就拖，說穿了就是計算風險後的取捨。

矢板明夫進一步說明，這樣的態度來自一個曾經極度在意「如何被稱呼」的國家，實在諷刺。他提到2005年韓國政府因首都中文名稱「漢城」容易被理解為「漢人的城市」，有損國族尊嚴，甚至可能被納入「中華文化圈附屬」的敘事，於是正式要求台灣停止使用「漢城」改稱「首爾」。當年陳水扁總統執政下的台灣，雖然和韓國沒有外交關係，但立刻同意配合，迅速完成公文、教科書與媒體用語的全面更名，理由很單純，就是尊重他國自稱是基本的文明。

南韓示意圖。(圖/Unsplash)

矢板明夫直指，20年後角色對調，台灣要求的只是一個不把自己標示為「中國一部分」的基本尊重，得到的卻是一套不痛不癢的官樣回應，這種落差才是真正令人心寒的地方。他表示忍氣吞聲顯然不是辦法，但學中國動輒喊抵制去韓國觀光、封殺韓團來台灣演出等，既不冷靜對台灣自身經濟也未必有利。真正有效的外交應該是低成本、可逆、而且能精準打到對方痛點的。

因此矢板明夫建議，台灣外交部或許只要正式行文告知韓方，在韓國官方系統未修正對台灣的不當標示之前，台灣官方文件將暫時恢復使用「漢城」這一歷史稱呼。他強調這沒有謾罵、沒有情緒，只是對等處理，當年韓方為了尊嚴要求改名台灣尊重了，今天台灣的尊嚴被踩要求一個回應合情合理。外交不是比誰聲音大，而是看誰立場站得直。

矢板明夫批評，一個在強權面前經常低頭、卻不尊重台灣的國家，還談不上是真正擁有共同價值觀的盟友。他表示在這種情況下重新使用「漢城」不是情緒而是實事求是，對一個上千年來一直沒有辦法脫離「給中國當小弟」這個身分的國家，首都叫漢城只能說是剛好而已。

