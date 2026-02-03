賴清德召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會 剛好用「走向世界」對比國民黨「鎖進中國」

總統賴清德召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會。（圖片來源／總統府提供）

適逢國民黨副主席蕭旭岑本（3）日於北京與中共舉行「國共論壇」，聚焦智庫及產業交流，總統賴清德則在總統府召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外界解讀兩者互有較勁意味。

賴清德答覆媒體提問時指出，並非刻意跟國民黨「鎖進中國」的計畫進行比較，只是「剛剛好」可以讓國人做一個對比，到底要走向世界還是要再度鎖進中國，正好可以讓國人同胞做一個明確的選擇。

賴清德：台美關稅談判讓「國人滿意、世界欽羨」

賴清德致詞指出，從第六屆EPPD會議（經濟繁榮夥伴對話）的召開，可以看到台美經濟戰略夥伴關係，已經更加深化和緊密；這幾年台灣和美國持續在各領域強化合作交流，特別是雙方推動的「台美21世紀貿易倡議」，是從1979年以來，台美結構最完整的貿易協定，首批協定也已經在前年生效，奠定了台美經貿法制的基礎。

賴清德續指，去年4月美國宣布新的關稅政策後，府院執政團隊、第一線談判成員，就「全程掌握」、「全員投入」、「全盤兼顧」、「全力以赴」，來因應變局；經過9個月的努力，已經在上個月完成台美對等關稅談判，並取得讓國人滿意，讓世界欽羨的成果。

賴清德強調，這樣的成果，不僅僅只是關稅數字的調降，更確保了台灣企業，在國際經貿的競爭中，得以和世界主要競爭對手，站在平等的立足點上。

賴清德：持續深化與世界各國的經貿夥伴關係

賴清德進一步指出，台灣不僅加強跟美國的合作，也持續深化與世界各國的經貿夥伴關係，包括：台灣與重點投資的東南亞國家，重簽投資保障協定及避免雙重課稅協定；去年在台英「提升貿易夥伴關係」的架構下，簽署了投資、數位貿易、能源與淨零排放3項協議；台灣也跟日本簽訂了數位貿易協議。

賴清德表示，透過這些協定或協議，台灣能夠與這些國家促進經貿往來、增加雙邊投資、擴大合作領域、提升彼此產業的競爭力，除了有助於台灣的產業拓展全球經貿網絡，也讓台灣的經濟進一步升級轉型。

賴清德：正確經濟路線就是大步走向世界

賴清德強調，台灣正走在正確的經濟路線：大步走向世界，台灣有實力也有信心，和民主夥伴一起，引領下一個世代的繁榮。

賴清德也說，未來執政團隊將繼續以「深化台美經貿」與「建立科技多元布局」為兩大目標，讓台灣產業能夠更進一步，立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德強調，經貿談判的成果，攸關國家經濟繁榮與人民福祉，「我期盼，後續立法院審議台美關稅協議，能夠秉持專業、依法審查，跨越黨派的藩籬，跳脫政黨之間的窠臼，共同守護這份得來不易的談判成果。」

用「走向世界」對尬「鎖進中國」？賴清德：剛剛好而已

適逢國民黨副主席蕭旭岑本日於北京與中共舉行「國共論壇」，對於總統府選在本日召開「台美經濟繁榮夥伴對話」記者會，外界解讀兩者互有較勁意味。回應媒體提問時，賴清德表示，過去10年來我們的國家經濟路線是很穩健的，一步一步推廣讓台灣的產業可以立足台灣、布局全球、行銷全世界。

賴清德表示，此一經濟路線讓台灣的經濟成為「日不落國」，無論太陽在什麼時候升起，都可以照到台灣的企業。他並強調：「這不是刻意跟國民黨前往中國所進行的計劃比較，我們不是這個目的，只是剛剛好可以讓國人做一個對比。」

賴清德說，到底我們要繼續跟攜手美國、日本、歐洲友盟國家，走向世界還是要再度鎖進中國，正好可以讓國人同胞做一個明確的選擇。

