賴清德台中上香突喊「川普到現場了」！ 真相曝光網笑噴

總統賴清德今日赴台中北屯區松竹寺上香祈福，他在現場致詞時，台下有一位扮演美國總統川普的男子坐著聆聽。賴清德看到笑著說「川普總統也來到現場，這樣有支持沒有」，在場民眾瞬間大笑。

賴清德 29日赴台中市北屯區松竹寺參香。（圖/中天新聞）

賴清德今天（29日）赴台中市北屯區松竹寺參香，代表民進黨參選台中市長選戰的綠委何欣純也現身陪同。賴清德致詞時表示，何欣純做事很認真，希望大家能支持何欣純，一起建設台中。

賴清德指著台下一位扮演美國總統川普的金髮男子開玩笑說，「川普總統也來到現場」。（圖/中天新聞）

賴清德接著表示，其次他來也是為全民祈福，讓台中和全台縣市都能安全無災、闔家平安。而中央也會義不容辭站在第一線，協助地方政府。賴清德強調，政府第一個工作就是拚經濟，最近完成對美關稅談判，美國對台灣很支持，能拿到這麼好的結果，除了談判團隊努力外，另外就是台灣產業的實力。此外，美國政府也知道台灣重要性，對台灣很支持。

此時，賴清德指著台下一位扮演美國總統川普的金髮男子開玩笑說，「川普總統也來到現場，這樣有支持沒有，這樣美國對台灣有支持沒有，我們給川普總統鼓掌支持」，引起現場一陣笑聲。

同時，賴清德也喊話，希望在野黨能讓國防特別預算和中央政府總預算通過，因為這些預算不是要給民進黨用，而是要給全國民眾用的。

