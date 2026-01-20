賴清德台中低調視察 狂讚何欣純認真拚命

▲總統賴清德聽取中市府人員講解防災士培訓課程內容。（圖／台中市政府提供，2026.01.20）

[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今天到台中，參加國際獅子會防災士培訓活動，即使是不公開行程，都不忘向眾人稱讚立委何欣純「認真打拚、表現第一名」。主辦單位致詞時脫口而出「蔡總統」，賴清德笑笑說「沒關係，我不會生氣」，並透露還曾被喊過「蔣總統」。

賴清德今（20）日到台中市南屯區公所，低調出席全台首場以企業為主體的「防災士」培訓課程。他致詞時多次公開盛讚將代表民進黨參選台中市長的立委何欣純，稱她是「認真打拚、表現第一名」的國會議員，對台中擁有深厚感情，這幾年積極推動家鄉各項重大建設、協助中央照顧地方的社會福利，是他心中引以為傲的好人選，並請現場給予何欣純熱烈掌聲。

該活動主辦單位為國際獅子會，致詞時一時緊張，竟對著賴清德喊「蔡總統」！賴清德笑著回應「沒關係，我不會生氣」，還透露以前曾被叫過「蔣總統」，幽罷化解現場尷尬氣氛。他強調南下台中主要是為驗收成果，了解政府推動「防災士」制度的進展，期許今年達成培育「10萬名防災士」的目標，共同為國家與社會建構更具韌性的安全網絡。

